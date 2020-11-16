بريد الوطن.. فراشة

كل شىء هنا

الآخرون الذين غابوا

نافذة تنام واقفة

دهشة البحث عن ظل

فراشة

عانقت لتوها

النور

أصداء مكتومة لروحى

المبعثرة

مساء يسيل على

الجدران

تساهرنى

كائنات لا مرئية

داخلى معتم

مغلق على بقايا صمت

مطحون

تاه على عتبة الوقت

أشباح الأمكنة

تتشابك فى رأسى

اللعين المخصص للعتمة

فى كل شرر لرجل

وامرأة وحيدين

مزدحمين معاً

فى رجل

ينتظر

فى غرفة مضاءة

باللون الأخضر

أسماء محمد عيزوقى

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