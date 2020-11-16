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محمود مسلم

بريد الوطن.. فراشة

كتب:

بريد الوطن
10:01 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
تنام واقفة

تنام واقفة

كل شىء هنا

الآخرون الذين غابوا

نافذة تنام واقفة

دهشة البحث عن ظل

فراشة

عانقت لتوها

النور

أصداء مكتومة لروحى

المبعثرة

مساء يسيل على

الجدران

تساهرنى

كائنات لا مرئية

داخلى معتم

مغلق على بقايا صمت

مطحون

تاه على عتبة الوقت

أشباح الأمكنة

تتشابك فى رأسى

اللعين المخصص للعتمة

فى كل شرر لرجل

وامرأة وحيدين

مزدحمين معاً

فى رجل

ينتظر

فى غرفة مضاءة

باللون الأخضر

                                                              أسماء محمد عيزوقى  

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