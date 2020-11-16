بريد الوطن.. فراشة
كتب:
بريد الوطن
10:01 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
تنام واقفة
كل شىء هنا
الآخرون الذين غابوا
نافذة تنام واقفة
دهشة البحث عن ظل
فراشة
عانقت لتوها
النور
أصداء مكتومة لروحى
المبعثرة
مساء يسيل على
الجدران
تساهرنى
كائنات لا مرئية
داخلى معتم
مغلق على بقايا صمت
مطحون
تاه على عتبة الوقت
أشباح الأمكنة
تتشابك فى رأسى
اللعين المخصص للعتمة
فى كل شرر لرجل
وامرأة وحيدين
مزدحمين معاً
فى رجل
ينتظر
فى غرفة مضاءة
باللون الأخضر
أسماء محمد عيزوقى
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