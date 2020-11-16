بريد الوطن.. التربية قبل التعليم وتطبيق القانون

فيه جملتين من الجمل الشهيرة لشعبنا الطيب، وللأسف هى من أكبر الأسباب التى تقوم برفع ضغط الدم عند العبد لله وعند كثير من أمثالى، أولى هاتين الجملتين: ده واحد ابن ناس متربى، انت عارف مين أبوه وعمه وخاله؟ إلخ. الجملة الثانية: يا ابنى دول كريمة المجتمع، والهاى استاندرد. وعندما كنت أدخل فى مناقشة جدلية مع أحدهم عن أن الحكم على الشخص بأنه ابن ناس، نظراً لارتفاع مستواه المادى وشهاداته التى أصبحت تأتى مدفوعة الثمن، وليس كما كانت تأتى بالعرق والسهر، حكم خاطئ، كنت أسمع كلاماً من تلك النوعية: «بطلوا حقد وسواد على خلق الله»، وإذا زمجرت وضغطت على أسنانى لأننى لا أرى سبباً لأن أطلق على هذا الفنان أو تلك الفنانة كريمة المجتمع، لأن ما يتم تقديمه لا يمت إلى شىء اسمه الفن، وأن ما يقدمونه هو إثارة وتأجيج للغرائز، وتوجيهها إلى حرق قيم المجتمع، كنت أيضاً أسمع ما لا يرضينى، ولكن سبحان الله، فى أسبوع واحد تأتى الإجابة التى أدافع عنها أمام الناس الطيبين، وهو ما حدث فى مهرجان الجونة من خروج الكثير ممن أطلق عليهم كريمة المجتمع بشكل لا يمت إلى الفن بشىء، وكان تطبيقاً على الطبيعة للحالة المزرية لما يقدمونه من فن. والحالة الأخرى هذا الطفل، المشهور بواقعة «ابن المستشار»، والتى أكدت أن ابن الناس هو من تتم تنشئته على احترام الناس وعدم التعالى عليهم.

محمد الطرابيلى

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