بريد الوطن.. رسالة من أم خان للمتعصبين دينياً

فى الفيلم الهندى «اسمى خان» لشاروخان، يقف الطفل الصغير رضوان «خان» المصاب بالتوحُّد فى بلكونة منزلهم، يستمع لبعض المشاركين فى أحداث الشغب التى دارت فى 1983 بين الهندوس والمسلمين، استقبلت أذنه تلك الجملة التى ظل يردّدها حتى دخل بها على أمه «جميعهم أوغاد، يجب أن يُقتلوا دون رحمة»، عنّفته أمه وأحضرت ورقة وقلماً ورسمت صورتين لـ«رضوان»، مرة وشخص يضربه بالعصا، وأخرى ورجل يعطيه مصاصة، وسألته عن أفضلهما، فاختار الثانية، فسألته هل تعرف من فيهما هندوسى ومن مسلم، فأجابها بأن كليهما متشابهان، فقدّمت له تلك الكلمات التى تعتبر رسالة للمتعصبين دينياً، يجب أن تعلق على جدران القلوب: «تذكر شيئاً واحداً يا بنى، يوجد نوعان فقط من البشر فى هذا العالم، أناس أخيار يفعلون أعمالاً خيرية، وأناس أشرار يرتكبون أخطاءً، هذا هو الفارق الوحيد بين البشر». درس لكل أصحاب العقائد والديانات الذين ينظرون إلى غيرهم أنهم هالكون، ولأنفسهم أنهم الفرقة الناجية، ويتعاملون مع الله على أنه بشر مثلهم، ينصر أتباعه على الآخرين لمجرد أنهم يتبعونه، يعتقدون أن الله سيُهلك مجدى يعقوب لأنه مسيحى، بينما سينصر أبوبكر البغدادى ودواعشه لأنهم مسلمون، والعكس، الله ينحاز للأخيار على الأشرار مهما كانت معتقداتهم، لأنه رب الناس، مالك الناس، وليس أصحاب الديانات فقط.

مصطفى سيد عبدالسلام

الدلاتون - منوفية

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