بريد الوطن.. لأني ريم

لأنىَ ريمٌ ومثلى قَلْ

مكانى عيونُكَ.. ليس أقَلْ

لأنىَ ريمٌ هواى ثمين

ومهرى من الحب أشهى قُبَلْ

وحتماً لأنىَ ريمٌ... فإن المساسَ

بشمسى.. «عسى ولعلْ»

ندىٌّ شعورى كوجه الحبيب

كرجفة جفنٍ...إذا ما اكتحلْ

بىَ المفردات تُعتَّق شعراً

وتثملُ فوق شفاهى غزلْ

لأنىَ أنثى.. وما كلّ أنثى

يليق بألغازها أن تُحلْ

أحرر نبضى ولا لوم عندى

أجارَ -بما يحتفى- أم عدَلْ

إذا ما ذرفتَ الدموع لوصلى

فليس انتقاصاً لقدرك بلْ

هو الورد.. حين احمرار الخدود

حرىٌّ به أن يذيب المُقلْ

لأجلىَ توقاً ترفُّ القلوب

ولى من نصيب الجوى ما قتلْ

لأنىَ ريمٌ.. وأنت جزائى

-إذا ما أردتَ- ارتعاش حضورى

عن الياسمين إذا ما جفلْ

معى لا يجوز الغياب طقوسى

بشرع غرامىَ لا تُحتَملْ

لأنىَ ريمٌ.. فكلك ملكى

فهل لى بما هوَ ملكىَ.. هل؟؟

ريم فائز الضمان

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