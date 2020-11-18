بعد نشرها في "الوطن".. إحالة شكوى طرد أطفال بسبب المصاريف لنيابة السادات

قرر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، إحالة مديرة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي بالسادات للنيابة الإدارية، لإعمال شئونها، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من بعض أولياء أمور الطلاب ضد مديرة المدرسة، لقيامها بطرد أطفالهم والمقيدين بمرحلة رياض الأطفال، والتنبيه بعدم قبول أي طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية، وذلك بالمخالفة للقانون.

ونشرت "الوطن"، في تقرير سابق، واقعة قيام مديرة مدرسة أبو بكر الصديق، التابعة لإدارة السادات التعليمية، بطرد حوالي 60 طفلاً من التلاميذ المقيدين في مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، لعدم دفع المصروفات الدراسية.

وقال "حسين صابر"، ولي أمر أحد الطلاب، إن ما قامت به مديرة المدرسة كان تصرفاً غير مسئولاً، حيث أنها سمحت للأطفال بالخروج من المدرسة بدون وجود أي حماية لهم، أو إخطار أولياء الأمور، الأمر الذي كاد يتسبب في كارثة لهؤلاء الأطفال.

وأضاف "صابر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه قام بنشر المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على حق طفله، وحتى لا يتكرر الموقف مرة أخرى، مؤكداً أن زوجته عندما اتصلت بمديرة المدرسة، هاجمتها بشدة، ولم تتقبل كلامها.

وعلى الفور، أمر محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، لفحص الشكوى على الطبيعة، وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن، حرصاً على مستقبل الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية.

وتم بحث الشكوى من قبل اللجنة المشكلة بالمحافظة، وبحضور محقق قانوني من إدارة السادات التعليمية، ومجلس أمناء المدرسة، وانتهت اللجنة إلى التأكد من ثبوت الواقعة، وذلك باعتراف مديرة المدرسة أمام اللجنة، وأفادت بأنها لم تأمر بخروج أي طفل خارج المدرسة، ولكن نبهت بعدم دخول أي طالب لم يقم بسداد المصروفات الدراسية، وذلك بالمخالفة للقوانين المتبعة في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على عدم تكرار تلك الواقعة بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على المستقبل التعليمى للطلاب، مشيراً إلى أنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه النهوض بالعملية التعليمية، مؤكداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.