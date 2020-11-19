بريد الوطن.. تحت الشمس

عند مشارقِ أرض اللهفة انتظرِ الشمس

عند مغاربِ كونٍ ولَّى انتظرِ الشمس

عند قيام الساعة.. موعدنا تحت الشمس

تخشع أصوات البشر الجعجاع لرب الكون

حين يموت الصوت ويعلو الهمس

ربى أنظرنى أهملت الخمس

وأعدنى أصدق وأزكى النفس

وأصلى الليل وأطيل سجود..

ربى فلتعفُ ولترحم ضعفى

وذنوبى يا ربّ قد ملأت كفى

ودموع تسبقنى طلباً للعفو

يا رب قرابك مملوء عفوا

وأتيتك حبواً أملاً فى الصفح

فى ظلك ربى.. فى ظل العرش

سامح لطف الله

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