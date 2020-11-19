رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن.. تحت الشمس

كتب:

بريد الوطن
10:10 ص | الخميس 19 نوفمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

عند مشارقِ أرض اللهفة انتظرِ الشمس

عند مغاربِ كونٍ ولَّى انتظرِ الشمس

عند قيام الساعة.. موعدنا تحت الشمس

تخشع أصوات البشر الجعجاع لرب الكون

حين يموت الصوت ويعلو الهمس

ربى أنظرنى أهملت الخمس

وأعدنى أصدق وأزكى النفس

وأصلى الليل وأطيل سجود..

ربى فلتعفُ ولترحم ضعفى

وذنوبى يا ربّ قد ملأت كفى

ودموع تسبقنى طلباً للعفو

يا رب قرابك مملوء عفوا

وأتيتك حبواً أملاً فى الصفح

فى ظلك ربى.. فى ظل العرش

                                                                           سامح لطف الله 

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. أعد سوق منشأة الإخوة إلى مكانها القديم يا محافظ الدقهلية

بريد الوطن.. لأني ريم

بريد الوطن.. رسالة من أم خان للمتعصبين دينياً

بريد الوطن.. هذا العالم الغريب حقاً

بريد الوطن.. صرف صحي وغاز لسكان تقسيم الضباط بحلوان يا محافظ القاهرة

بريد الوطن.. لماذا ترحل السعادة؟

بريد الوطن.. فراشة

بريد الوطن.. التربية قبل التعليم وتطبيق القانون

بريد الوطن.. توصيل التليفون الأرضى يا مدير سنترال منشأة القناطر

بريد الوطن.. الدوائر المغلقة (قصة قصيرة)