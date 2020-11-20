ضبط 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر بالقليوبية

شنت شرطة المسطحات المائية، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط شركة "بدون ترخيص"، بمضبوطات بلغت 50 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

وجرى ضبط 3 مصانع "بدون تراخيص"، وضبط 23 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).

في وقت سابق شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندسة رجاء أبو ضيف، حملة مكبرة على ناحية العكرشة مركز الخانكة، وذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة، ورئيس لجنه مبيدات الآفات الزراعية، ومدير المعمل المركزى للمبيدات، والدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، ملتابعة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة ومدى الإلتزام بالتراخيص الممنوحة للمصانع.

وتمكنت الحملة خلال أعمالها، من ضبط مصنع مبيدات غير مرخص بمنطقة العكرشة بالخانكة، وتم تحرير محضر بذلك وتم تسليمه للمركز تحت رقم 18986 جنح الخانكة، وتم تشميع المصنع، والتنبيه بسرعة إكمال مستندات الترخيص، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وحصرت الحملة كميات من الأسمدة والمبيدات والمخصبات المقلدة لعلامات تجارية، تم ضبطها داخل المصنع، وتم تقييدها بالمحضر والتى تخطت إجماليها الـ 5 أطنان مبيدات ومخصبات وأسمدة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمتابعة الدورية على ثلاجات اللحوم ومحلات اللحوم المجمدة لتأكد من سلامة تخزينها في الثلاجات ومتابعة تاريخ انتاجها حفاظا علي حياة المواطنين.

وقاد اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ويرافقه نائب رئيس الحي إيهاب مهدي وفريق المتابعة الميدانية بحي غرب شبرا الخيمة ومباحث التموين بالوزارة ومديرة الطب البيطرى بحي غرب، وتموين حي غرب شبرا الخيمة، بالحملة المكبرة علي محلات اللحوم المجمدة وثلاجات اللحوم بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأكد رئيس حى غرب شبرا الخية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6.750 طن كبدة فاسدة ومنها منتهي الصلاحية، وذلك وفقا لتقرير الطب البيطرى المرافق للحملة بعد سحب عينات منها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة للتحقيق.