تاجر يصيب عمه بكسور في الرأس بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

تعدى شاب على عمه في إحدى قرى شبين الكوم بالمنوفية، وأحدث به كسوراً وإصابات بالغة في الرأس؛ إذ ألقى مواد بناء أسمنتية عليه، ونقل إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي، لتلقي العلاج لمحاولة الأطباء إنقاذه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بإصابة "م.م"، عامل، مقيم بقرية مليج بشبين الكوم، نتيجة اعتداء ابن شقيقه، ويُدعى "ب.ا" 43 عامًا، يعمل تاجرًا، عليه.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم لاستجواب المجني عليه، وتبين صعوبة الحديث معه لخطورة حالته الصحية، وتمكنت قوة من مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على المتهم.

وبسؤال زوجة المجني عليه، أقرت بوجود خلافات عائليه على الميراث بين زوجها وبين المتهم، وألقى الأخير مواد بناء أسمنتية على رأسه، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أقر بارتكاب الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بمديرية أمن المنوفية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.