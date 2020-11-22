أنصار مرشح بالمنوفية يكفرون المصوتين لغيره: اللي مينتخبوش كافر.. والصعيدي: يقصد الكفر بالعدل

سادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تداول مقطع فيديو لأنصار عادل الصعيدي، والمرشح عن دائرة الباجور الإنتخابية بمحافظة المنوفية، يكّفر من يصوّت لغيره في جولة الإعادة، وذلك في حضور المرشح نفسه، ثم تحول الحديث بعد ذلك إلى "ضحك وهزار"، تعليقًا على ما قيل.

وطالب عدد كبير من أبناء دائرة الباجور الانتخابية، عادل الصعيدي المرشح عن الدائرة بالاعتذار عن ما قيل في حضوره من تكفير الناخبين، مؤكدين أن ما حدث من قبل أحد الحضور من أنصار المرشح سقطة كبيرة في حق جموع الناخبين بالدائرة الأشهر في المنوفية، باعتبارها دائرة السياسي الراحل كمال الشاذلي.

وتداول أنصار المرشح، فيديو تكميليًا لما حدث أثناء الجلسة، والذي يظهر فيه المرشح يوضح المقصود "الكفر بالعدل" من قبل الناخبين وليس الكفر بالله"، مؤكدين أن ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسائل رخيصة للإيقاع بالمرشح القوي وسط دائرته.

ويخوض جولة الإعادة في دائرة الباجور، كل من الدكتور محمود البرعي مرشح مستقبل وطن، بعد حصوله على 16001 صوت، في مواجهة العميد عادل الصعيدي المرشح المستقل، والذي حصل علي 10888 صوتًا وحل ثانيًا.

واستغل المرشحان في وقت سابق، الذكرى العاشرة لوفاة السياسي الكبير كمال الشاذلي، في عقد لقاءات مع نجله النائب معتز كمال الشاذلي والتقاط الصور التذكارية معه لكسب ثقة محبي وعشاق السياسي الراحل في الدائرة.