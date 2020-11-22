ذاكر الـCV وماتسهرش.. نصائح وتحذيرات قبل "الانترفيو"

أعلنت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعض النصائح للشباب المقبلين على التقديم بالوظائف الجديدة عليهم فعلها وأخرى تجنبها، وذلك ضمن برنامج "طوّر وغيّر" الذي يستهدف تنمية مهارات الشباب، وتمكّين وميكنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة فى تطوير التعليم، ودعم ريادة الأعمال والتوظيف.

نصائح عليك اتباعها قبل التقدم للوظيفة

- يفضل دائمًا قبل إجراء المقابلة الشخصية، أن تُجري بحثًا شاملًا عن اسم الشركة ومجالها وعدد العاملين بها، والاطلاع على رؤية الشركة وأهدافها والعام الذي تأسست فيه، إذ يكون استخدامك لهذه المعلومات في أثناء المقابلة انعكاسًا لاهتمامك بالشركة.

- عند الاتصال بك من قِبل الشركة، يُفضل السؤال عن الشخص الذي سيجري المقابلة معك واسمه، ثم ابحث عنه في Linked In، وفي حال وجدت العديد من الأشخاص بنفس الاسم، يمكنك أن تكتب اسم الشركة المتقدم إليها بجوار الاسم.

- يجب أن تذاكر جيدًا قبل إجراء المقابلة الشخصية، وأن تتعلم كيفية تعريف نفسك باللغة الإنجليزية، ليس فقط الاسم والسن والمعلومات الشخصية؛ وإنما أيضًا الخبرات السابقة والتدريبات والكورسات التي حصلت عليها والمتعلقة بمجال عملك أو بالوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها.

- يراعى دائمًا أن تكون ملمًا بكل ما هو مكتوب بداخل الـCV الخاص بك، إذ يحدث في كثير من الأحيان أن يسألك مسؤول الـHR عن بعض المعلومات بداخله، فإذا شعر بأنّ هذه المعلومات غير حقيقة أو لم يتم كتابتها بواسطتك يمكن أن يُعرضك ذلك للرفض من الوظيفة.

- يجب أن تكون على معرفة جيدة بالوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها، وأن تكون قرأت عنها بشكل موسع مُسبقًا، وذلك في حال تم سؤالك عنها في أثناء المقابلة.

- يراعى عند التقدم للوظيفة، أن يكون هاتفك المحمول دائمًا بالقرب منك تحسبًا لاتصال الشركة بك في أي وقت، وإذا استقبلت هذا الاتصال في أثناء نومك أو المواصلات، يمكنك أن تستأذن بإعادة الاتصال مرة أخرى في وقت لاحق إن أمكن حتى تكون على استعداد.

أمور عليك تجنبها قبل التقدم للوظيفة

- يفضل أن تنام مبكرًا قبل يوم المقابلة الشخصية وتجنب السهر لوقت متأخر حتى تكون في كامل تركيزك.

- يفضل ألا تعطِ مواعيد أخرى في نفس يوم إجراء المقابلة الشخصية.

في حال الاتصال من قِبل الشركة لتحديد موعد إجراء المقابلة الشخصية، لا تقم بالموافقة على الموعد المحدد إلا إذا كنت متأكد تمامًا أنّه مناسبًا.