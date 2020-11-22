مرشح بعد اتهام أنصاره من ينتخب غيره بالكفر: الكلمة فُسرت بشكل خاطئ

أكد العميد عادل الصعيدي المرشح المستقل لمجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، أن ما قاله أحد أنصاره بتكفير من ينتخب غيره في الدائرة فُسر بشكل خاطئ، موضحًا أن الرجل كان يقصد بالكفر معان أخرى هي الكفر بالعدل، والكفر بالفساد، والكفر بمن يشوه صورة الدائرة.

وأضاف "الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشخص الذي تحدث لم يقصد توجيه أي إساءة لأبناء الدائرة، وأنهما سيقومان يتصوير فيديو يوضح حقيقة ما قاله الشخص، مؤكدًا أنه يكن كل التقدير والاحترام لأبناء دائرة الباجور.

وسادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تداول مقطع فيديو لأنصار عادل الصعيدي، والمرشح عن دائرة الباجور الانتخابية بمحافظة المنوفية، يكّفر من يصوّت لغيره في جولة الإعادة، وذلك في حضور المرشح نفسه، ثم تحول الحديث بعد ذلك إلى "ضحك وهزار"، تعليقًا على ما قيل. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3440052896030788&id=100000783353857

وطالب عدد كبير من أبناء دائرة الباجور الانتخابية، عادل الصعيدي المرشح عن الدائرة بالاعتذار عن ما قيل في حضوره من تكفير الناخبين، مؤكدين أن ما حدث من قبل أحد الحضور من أنصار المرشح سقطة كبيرة في حق جموع الناخبين بالدائرة الأشهر في المنوفية، باعتبارها دائرة السياسي الراحل كمال الشاذلي.

وتداول أنصار المرشح، فيديو تكميليًا لما حدث أثناء الجلسة، والذي يظهر فيه المرشح يوضح المقصود "الكفر بالعدل" من قبل الناخبين وليس الكفر بالله"، مؤكدين أن ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسائل رخيصة للإيقاع بالمرشح القوي وسط دائرته.

ويخوض جولة الإعادة في دائرة الباجور، كل من الدكتور محمود البرعي مرشح مستقبل وطن، بعد حصوله على 16001 صوت، في مواجهة العميد عادل الصعيدي المرشح المستقل، والذي حصل علي 10888 صوتًا وحل ثانيًا.