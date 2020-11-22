القبض على مسجلين انتحلا صفة ضابطين واستوليا على 22 ألف جنيه بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط مسجلين، بينما تكثف من جهودها لضبط ثالث، انتحلوا صفة ضباط مباحث، واستولوا على 22 ألف جنيه ونصف من تاجر مواد غذائية على الطريق الدائري.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بلاغا من اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية أنه أثناء وقوف كلاً من "محمد . ح" تاجر المواد الغذائية، وصديقه "يحيى. ك" على الطريق الدائري للتوجه لشراء مواد غذائية لمحله استوقفه ثلاثة أشخاص، منتحلين صفة ضباط مباحث واثنين مخبرين وقاموا بتفتيشهما، واستولوا على مبلغ 22 الف جنيها ونصف، وفروا هاربين.

واستنجد المجني عليهما، بأحد أفراد الدوريات الراكبة لإدارة المرور، والتي تمكنت من اللحاق بهما أثناء استقلالهما سيارة سوزوكي حمراء اللون، والقبض على اثنين منهما في كمين الدائري بمنطقة أم بيومي، التابعة لمركز قليوب، بينما تمكن الآخر من الهرب، وبالكشف الجنائي عليهما، تبين أنهما مسجلان خطر ومتهمان في 12 قضية سرقات تحت تهديد السلاح.