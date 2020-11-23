اتهام مدرس بالتحرش بالطالبات في المنوفية.. ومصادر: جارٍ التحقيق

قدم مدير مدرسة فيشا الكبرى التجارية بمركز منوف، مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، يطالبه فيها باستبعاد مدرس من المدرسة يدعى "محمد.د" لاتهامه بالتحرش بالطالبات داخل المدرسة، وآخر تلك الوقائع كان التحرش بطالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري.

وتقدم ولي أمر الطالبة، بشكوى رسمية إلى إدارة منوف التعليمية، ونشر والد الطالبة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه أن مدير المدرسة هو من قام بكتابة المذكرة لأنه لا يعرف القراءة والكتابة، مؤكدا أن ذكر إدارة المدرسة اسم ابنته في المذكرة المقدمة ضد المدرس تسبب في انفصالها عن خطيبها، كما تسبب لها في العديد من المشاكل بالقرية، نافيا حصوله على أي مبالغ كما ادعى مدير المدرسة نتيجة تغيير كلامه عما كتبه في الشكوى.

وتسببت المشاكل المتكررة داخل المدرسة، ومطالبات الإدارة باستبعاد عدد من المدرسين بسبب مشاكل متنوعة، وآخرها واقعة التحرش، حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور وأهالي قرية فيشا الكبرى بمركز منوف، مطالبين بوقف ما يحدث من تخلط داخل المدرسة واصفين ما يحدث بـ"المهزلة"، مطالبين وزير التربية والتعليم بالتدخل لحل المشكلة داخل المدرسة ومنع تكرار تلك الممارسات التي تسيء لكل أهالي القرية وتسبب المشاكل.

من جانبه، نفى المدرس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، التهم التي وجهتها له إدارة المدرسة من التحرش بالطالبة، موضحا أن ولي أمر الطالبة نفى الواقعة جملة وتفصيلا، مضيفا أن ما حدث هو عدم حضور الطالبة بالكتاب في أحد أيام الدراسة.

وأكدت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الواقعة تم تحويلها للتحقيق والبحث في كل ما حدث من قبل مدير المدرسة وولي أمر الطالبة والمدرس وجميع الملابسات حول الواقعة، موضحا أن الواقعة تم تحويلها أيضا للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة.