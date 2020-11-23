دعم فنى لوحدة القياس بحقوق الزقازيق لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

نظم فريق العمل بمركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، زيارة، اليوم، لوحدة القياس والتقويم بكلية الحقوق للمتابعة وتقييم الوضع الحالي للبنية التحتية، وما تم تجهيزه لمواكبة متطلبات إنشاء مستودعات و بنوك الأسئلة ومواكبة عصر الاختبارات الإليكترونية، وتقديم الدعم الفني لاستكمال كفاءة الأداء المؤسسي عبر اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي للوحدة وتطوير منظومة إجراء الاختبارات وأساليب قياسها وتوفير آليات اليكترونية متجددة ضمن المشروع لاستطلاع رأى الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة بالكلية.

جاء ذلك بدعم وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ضمن جهود الجامعة في منظومة التحول الرقمي، وقال الدكتور محمد عوض البربري، مدير المركز، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات الدعم الفنى للوحدات بمختلف كليات الجامعة الأربع، المشاركة بالمشروع بهدف تطوير مركز القياس والتقويم بالجامعة وإنشاء وحدات فرعية بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية الرياضية بنات.

وأضاف أن الزيارة تضمنت عقد ورشة عمل حول آليات التقويم والتعليم المدمج "الهجين"حاضرت فيها الدكتورة إيمان عبدالغني، الأستاذ بكلية الطب البشري والمدرب الدولي المعتمد، وأدارتها الدكتورة سحر حجازي، نائب مدير المركز بالمشروع، والدكتورة ماجدة عطية، عضو فريق الدعم الفني، والدكتور سمير زيد مدير وحدة القياس والتقويم بكلية العلوم وعضو فريق التدريب والدعم الفنى بالمركز.

وكان مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، عقد ورشة عمل بكليتي العلوم و التجارة حول التعليم المدمج لتدريب أعضاء هيئة التدريس علي أساليب وآليات التقويم في التعليم الهجين والتعليم عن بعد لتنمية قدراتهم على التعامل مع المعطيات التكنولوجبة الجديدة فى مجالات التعليم.

وتم مناقشة الفوائد المترتبة علي التعليم الهجين أو المختلط وكيفية تحقيق أقصي استفادة من استخدامه وعرض لنماذجه وأساليبه وتحديد الأساليب المناسبة من خلال استعراض الممارسات العملية والاسترشاد بدراسات الحالة التي يقوم بها ممارسو التعلم المختلط وصولا لتطوير وتنفيذ نهج كامل لهذا النوع من التعليم .