جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 78 "باروكة شعر طبيعي" مخبأة داخل حقيبة راكب

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2، بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب 78 باروكة شعر طبيعي وساعتين ثمينتين بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955، وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980، بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الأولى برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه مصطفى المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول في راكب مصري قادم من الإمارات حيث تلاحظ له انتفاخ حقائبه وثقل وزنها.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك قرر تكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه فتبين وجود مجموعة من أكياس الملابس بها 78 باروكة شعر طبيعي و8 خصلات من نفس النوع مخبأة داخل الملابس في أكياسها المغلقة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بالإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد عبدالمطلب، وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه محمود سعيد رئيس قسم اللجنة في راكب عربي قادم من الإمارات في أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وأحمد علي الشريف رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود ساعتين مخبأتين في حقيبة اليد الصغيرة الخاصة بالراكب .

وبالعرض على هاشم مصطفى مدير الجمرك قرر تكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك تحت إشراف سامح أمين الجبار مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود ساعتين ثمينتين ماركة "رولكس" إحداهما من معدن الذهب والثانية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة.

وقرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرب ضبط جمركي رقمي 48 و49 لسنة 2020 وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.