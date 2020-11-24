"عمليات الأحزاب": لا مخالفات.. و"مستقبل وطن": زيادة الإقبال خلال الظهيرة

واصلت غرف عمليات الأحزاب أعمال الرصد والمتابعة لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت أمس الاثنين، على مدار يومَى 23 و24 نوفمبر الجارى، حيث دفعت الأحزاب مندوبيها لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وانطلقت جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، فى دوائر 13 محافظة هى (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومَى الانتخابات، فى الـ«13» محافظة التى تجرى بها، وذلك من خلال 1400 متابع، حيث رصدت الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات دون مخالفات انتخابية تُذكر.

"التنسيقية": القضاة طبقوا الإجراءات الاحترازية

وأكد متابعو «التنسيقية» أن القضاة رؤساء اللجان الانتخابية طبقوا قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأشاروا إلى أنه تم رصد بعض المخالفات والتى كانت جميعها غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية أو نزاهتها وفقاً للمعايير الدولية المنظمة لذلك.

وفى السياق ذاته، انعقدت غرف العمليات التى شكَّلها حزب مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة، على مدار يومَى التصويت، برئاسة النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبدالوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة.

ورصدت الغرفة تفقد اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، عدداً من اللجان الانتخابية للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية خارج لجان الاقتراع، مشيرة إلى انتظام فتح باب اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم أمام وداخل اللجان وزيادة الإقبال خلال الظهيرة.

بعثة الجامعة العربية: الاقتراع تم في جو منضبط دون أي إعاقة

وفى السياق ذاته، قال السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع المراقبة ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصرى 2020، إن جامعة الدول العربية تقوم برصد ومشاهدة اللجان الانتخابية من خلال التفقد داخل اللجان على مدار اليومين، وتتم كتابة تقرير من قبَل البعثة إلى اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية معزز بتوصيات وبعض الملاحظات التى تم رصدها، وذلك بنهاية ماراثون الانتخابات البرلمانية.

وأضاف «خطابى» فى تصريح خاص لـ«الوطن» أنه وفقاً للمؤشرات الأولية للعملية الانتخابية بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى فإن العملية الانتخابية تجرى فى جو منضبط دون أى إعاقة.