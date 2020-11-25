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خالطت زوجها وزملائها.. عزل معلمة بالغربية بعد إصابتها بكورونا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:00 ص | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال مسؤول بإدارة كفر الزيات التعليمية، بمحافظة الغربية، إن معلمة بمدرسة ابتدائية، جرى عزلها داخل مستشفى كفر الزيات، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المعلمة خالطت زوجها الذي كان مصابا بالفيروس، وظهرت عليها أعراض الإصابة وبعد إجراء الأشعة والتحاليل ثبت إصابتها وتم عزلها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما جرى التنبيه على زملائها بالمدرسة بالكشف وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، موضحا أن عددهم لا يتعدى 5 معلمين.

في وقت سابق، تمكنت محافظة الغربية من تعقيم وتطهير 38 ألفا و384 منشأة خلال الـ9 أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منذ تواجده في مارس الماضي وحتى الآن، مع ظهور الموجة الثانية.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، إن محافظة الغربية لن تتراخ أو تتهاون في تطبيق القانون على الجميع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدا في الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك منذ بدء الجائحة في مارس الماضي، لافتا إلى التنسيق الكامل مع كل الجهات داخل المحافظة للتصدي لفيروس كورونا، وأوضح "رحمي" أن أجهزة المحافظة مستمرة في اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ونجحت في تطهير وتعقيم 38 ألف منشأة خلال الفترة من 16 مارس الماضي حتى 20 نوفمبر الجاري، شملت تطهير وتعقيم المنشآت.

وأضاف أن عملية التطهير والتعقيم مستمرة لجميع المنشآت وذلك حرصاً على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مناشداً أهالي المحافظة بالالتزام بارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات حفاظاً على حياتهم في ظل بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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