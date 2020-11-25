7 هدايا من الحكومة لـ"السيدة عزيزة": علاج ومرتب شهري وتعليم الأبناء

استجابة متوقعة لما نشرته جريدة "الوطن" عن "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، في الصفحة الأولى من عدد "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، تحت عنوان "عزيزة 300 كيلو بسبب "داء الفيل": نفسي الدولة تساعدني أعدي المحنة" واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لها ووجه بعلاجها.

"الوطن" ترصد لكم أوجه استجابة الحكومة للسيدة عزيزة كما يلي:

1- وجهت وزيرة الصحة بنقلها لمستشفى سرس الليان على الفور للبدء في تلقي العلاج وأشرف على نقلها فريق طبي برئاسة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

2- وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بعمل معاش شهري قيمته 2000 جنيه نظرًا لحاجتها لرعاية كاملة.

3- وجهت وزارة التضامن بإعادة إعمار منزلها المبني والمسقوف بالخشب والقش وبنائه وترميمه وتأثثيه بالكامل.

4- قررت الحكومة علاجها بالكامل بشكل مجاني وتقديم كل مستلزمات علاجها لها بشكل كامل.

5- تقرر إلحاق ابنتها بمدرسة وإلحاق ابنها بالتدريب المهني وإلحاقه بفرصة عمل بعدما تركوا التعليم لعدم مقدرة والدتهم على الإنفاق مع معاناتها المرضية الصعبة.

6- قررت وزارة التضامن توفير السلع التموينية لها والتي تحصل عليها الأسر تحت خط الفقر.

7- أمر محافظ المنوفية بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لها فورًا كمساعدة مالية فورية لها.

عزيزة محمد مجدي، ربة منزل، دار بها الزمن وحطت رحالها في محطة "الشقيانين".. ومات زوجها، والذي كان يعمل باليومية، منذ 6 سنوات في حادث قطار، فحزنت عليه حزنًا شديدًا حتى إنَّها استيقظت بعد حزنها في أحد الأيام لتجد نفسها، وقد شعرت ببعض الآلام، فذهبت للطبيب لتطمئن على نفسها وفاجأها الطبيب بقوله "دي جلطة وفيه عرق في رجلك بيسحب ميّه من جسمك وأنت مصابة بداء الفيل".

"عزيزة" ابنة مركز الباجور بالمنوفية، فتاة في عز شبابها، حيث تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، قضت الست سنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، ولكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس في بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، واتخذت هي وابناها الاثنان من الأرض فراشًا لهم، بعدما أخرجتهم من التعليم لعدم قدرتها على الانفاق على تعليمهم.

كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلو، نتيجة المرض النادر الذي أصابها، وأصبحت معه لا تتحمل تكاليف العلاج، تقول "عزيزة" بنبرة فيها حزن شديد: "بفضل أزحف حتى أدخل الحمام لأن رجلي من بتشيلني ومعنديش عصب في رجلي، ومنذ فترة كبيرة وأنا قاعدة في البيت مش بخرج خالص".