اتحاد النقل الجوي: الفحوصات بديل الحجر الصحي لمنع انتشار كورونا 

رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بنشر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لدليل الاختبارات وإجراءات إدارة المخاطر العابرة للحدود.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن الدليل يوفر للحكومات أداة تقييمية قائمة على تحليل المخاطر المرتبطة باستخدام برامج الفحوصات التي قد تساعد على التخفيف من متطلبات الحجر الصحي.

البرنامج يجمع خبرات الدول وهيئات الرعاية الصحية

وأشار إلى أن إصدار هذا الدليل يمثل خلاصة عمل مجموعة الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال السفر الجوي (CAPSCA)، حيث يجمع البرنامج خبرات الدول وهيئات الرعاية الصحية من بينها منظمة الصحة العالمية و"مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إلى جانب خبراء في قطاع النقل الجوي ومنهم الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومجلس المطارات الدولي، ومجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية.

وتابع الاتحاد أن هذا الإنجاز يأتي بعد التعليق الأخير لرئيس لجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور ديدير حسين، الذي يتوقع أن تكون الفحوصات وسيلة لإعادة فتح السفر الدولي بدلاً من إجراءات الحجر الصحي، والتي من شأنها أن تسّهل العمليات التي تقوم بها شركات الطيران والمطارات للحد من انتشار الفيروس.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "نحرص على تكثيف جهودنا في حث الدول على اتباع منهجية منظمة للفحوصات بما يسمح بإعادة فتح الحدود الجوية بأمان ودون الحاجة إلى فرض قوانين الحجر الصحي، حيث يعمل (إيكاو) مع الهيئات الصحية والقطاع ككل على تشكيل إطار عمل رفيع المستوى، في حين بدأت الهيئات الصحية بالعمل على التحقق من أن الفحوصات ستحل محل الحجر الصحي في سبيل إيقاف انتشار الفيروس بين الدول، حيث تشير النتائج الأولية المشجعة إلى نجاح البرامج التجريبية والتي بدورها ستعيد الثقة للدول لفتح حدودها الجوية".