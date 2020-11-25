الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحذر من غلق المطارات: يتسبب في تشريد العمال

شجع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" على ضرورة التركيز على إدارة وتحليل المخاطر بشكل سريع، وقال دو جونياك، خلال بيان للاتحاد، صدر قبل قليل، "يجب أن نركز على إدارة مخاطر الفيروس مع الحفاظ على الصحة العامة للسكان، والذي سيستدعي تحولاً من السياسات الحكومية الحالية، والتي تركز بالكامل على القضاء على المخاطر حتى توافر لقاح، بغض النظر عن تكلفته لصالح حياة الناس وسبل عيشهم".

حرمان الناس من حرية التنقل سيؤدي إلى إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه على الوظائف

وتابع البيان، بأنه مع وجود أخبار مشجعة مؤخراً حول نتائج اللقاح، سيكون عام 2021 جيداً حتى قبل أن ينتشر اللقاح على نطاق واسع، وفي غضون ذلك، سيؤدي حرمان الناس من حرية التنقل إلى إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه على الوظائف وطريقة حياتنا، إذ توفر استراتيجيات الفحوصات القائمة على المخاطر مساراً أمناً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستفادة من مميزات اتصال العالم ببعضه.

وذكر الاتحاد، أنه يمكن للحكومات أن تقلل من المخاطر بشكل أكبر من خلال الاستثمار في تتبع الاتصال الفعّال للمخالطين وبرامج المراقبة الصحية لعزل أي حالة قد تسبب في انتقال الفيروس للمجتمع بسرعة، وقد تكون هناك فوائد للسيطرة على الوباء من خلال إجراء فحوصات واسعة النطاق على المسافرين الذين لا تظهر عليهم الأعراض".

وأضاف البيان، ستستفيد الحكومات من التطورات الكبيرة على تقنية الفحوصات بتنفيذ الاختبارات للمسافرين ودون الاستغناء عن توافر الفحوصات المرتبطة بشكل مباشر بقطاع الرعاية الصحية، وخاصة فحص "بي سي أر – PCR"، ولكي يتم دمج الفحوصات ضمن المراحل الأساسية للسفر، يجب أن يكون سريعاً ودقيقاً وقابلاً للتطوير وسهل الاستخدام وبأسعار معقولة.

وفي الوقت الذي لا يوصي الاتحاد الدولي للنقل الجوي بنوع فحص معين، فإن دقة الفحص السريع "RAT" تتطابق مع المعايير المذكورة أعلاه، حيث تشير دراسة صادرة عن جامعة أوكسفورد وهيئة الصحة العامة البريطانية إلى دقة هذه الفحص تتعدى 99.6% إلى جانب الحساسية العالية جداً المصاحبة له.