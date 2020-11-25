أمين اتحاد النقل الجوي: الحجر الصحي يعرقل السفر.. وإجراء الفحوصات خيار أفضل

كشف استطلاع أجراه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن 83% من الناس لن يسافروا جواً إذا تطلب منهم الأمر اللجوء إلى الحجر الصحي، وأن حوالي 88% من المسافرين مستعدون لإجراء الفحص إذا كان هذا يسمح لهم بالسفر، في حين يعتقد 65% من المسافرين أن الحجر الصحي ليس ضرورياً إذا كانت نتائج الفحوصات سلبية.

وقال دو جونياك أمين عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الرأي العام يدعم إجراء الفحوصات، فهو خيار أفضل لهم بكثير مقارنة بالحجر الصحي الذي يعرقل السفر.

وتابع: "هناك شعور كبير بالراحة يحصل عليه المسافرون عندما تكون النتيجة سلبية، فهم ليسوا بحاجة إلى الحجر الصحي بعد ذلك".

وشدد على ضرورة وجود معايير عالمية للخد من الحجر الصحي، حيث أكد البيان أنه يوجد حاجة ماسة لوضع معايير عالمية التي من شأنها أن تحول العديد من برامج الفحص التجريبية إلى أدوات تساهم في إعادة السفر الجوي الدولي، ويقوم "إياتا" لدعم ذلك بتطوير التالي:

1 - دليل تطبيق عملي لـ دليل الاختبارات وتدابير إدارة المخاطر العابرة الحدود.

2 - "وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر - IATA Travel Pass" لإدارة شهادات فحوصات كورونا، وواحدة من العديد من الحلول قيد التطوير للمساعدة في إدارة الشهادات، ويرحب الاتحاد بتطور السوق التنافسي لهذه الحلول لتكون فعالة عالمياً من حيث التكلفة والدقة وقابلية للتطبيق.

"إياتا" يطالب الحكومات بإجراءات سريعة لتنفيذ منهج عالمي لفحوصات كورونا

وحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات التي تعتمد على قطاع النقل الجوي في اقتصادياتها على اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ نهج متسق عالمياً ومنهجي لفحوصات كورونا أثناء السفر، مشيرا إلى أنه لا يزال النقل الجوي في حالة إغلاق، وكل يوم يمتد فيه هذا الوضع يعرض المزيد من الوظائف للخطر، ويجعل الطريق إلى التعافي أكثر صعوبة.

أضاف أن تنفيذ منهجية فحوصات متسقة عالميًا للنقل الدولي من شأنها أن تعمل كمكمل للتدابير الصحية الموجودة بالفعل للحفاظ على سلامة المسافرين.

وفي يونيو الماضي، نشرت منظمة الطيران المدني الدولي دليل "الإقلاع": إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العامة كوفيد-19 التي تدعو الحكومات إلى تنفيذ منهجية للتدابير الصحية خلال عملية السفر الجوي، إضافة إلى ذلك، يعد ارتداء الكمامات أمرًا أساسيًا لمتطلبات الإقلاع مع وجود إجماع قوي بين الدراسات المنشورة مؤخرًا عن السفر الجوي وكوفيد-19، التي تشير إلى انخفاض مخاطر النقل الجوي (هارفارد، ترانسكوم) عند ارتداء الكمامات.

وقال ألكساندر دو جونياك: "السلامة هي جوهر الطيران وأهم أولويات القطاع، وقد عززت هذه الأزمة التزامنا للسلامة العامة".

وتابع: "كانت هناك جهود ملهمة من قبل الحكومات وسلطات الصحة العامة وشركات الطيران لضمان أمن الرحلات الجوية حتى أثناء هذا الوباء".

ونوه إلى أن إرشادات دليل الإقلاع الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، هي تدابير عملية لتوفير بيئة صحية عامة آمنة من لحظة الوصول الى المطار حتى الوصول الى نقطة النهاية.

وقال دو جونياك، إن العديد من أوجه التقدم في تطوير الفحوصات، بما في ذلك إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي، هي ما هو مطلوب لفتح الحدود مع تقليل مخاطر استيراد COVID-19.