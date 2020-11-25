افتتاح ورشة عمل تدريبية لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي بالقليوبية

افتتح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة عمل لتقييم محطات ومعامل الصرف الصحي، وتنظمها الإداره العامة للجودة والبيئة بالشركة القابضة بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بشركة مياه القليوبية.

حضر الافتتاح الدكتور علي رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة، والدكتور محمود فؤاد مدير الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة، وممثلي جودة مياه الصرف الصحي بالشركة ومديري الفروع.

وفي كلمته الافتتاحية أكد المهندس مصطفى مجاهد، ضرورة تشغيل محطات الصرف الصحى بالطرق القياسية للوصول إلى سبب نهائي مطابق للمواصفات التى نصت عليها القوانين المنظمة وأن نراجع مراجعة داخلية على الإجراءات قبل مرورها على الجهات الرقابية المختلفة ولتحسين جودة الخدمة للجمهور.

تستمر أعمال الورشة على مدار 5 أيام بمشاركة عدد من مشغلي محطات الصرف وكيميائيين معامل الصرف وستضمن الورشة عرض الأعمال المرحلية للإداره العامة للجودة وشؤون البيئة وما سيتبع من أنشطة تتضمن تقييم نظم الجودة بمحطات ومعامل الصرف الصحى الداخلية والخارجية من خلال قوائم الاستبيان التي تم إعدادها.

في وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أي أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترة سقوط الأمطار.

وأكد "مجاهد" أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف، أنه قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.