مياه القليوبية تحذر من استخدام مياه الطلمبات الحبشية

ترأس المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية، الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة برئاسه علي راضوان، ومديري معامل المياه والصرف الصحي بالشركة.

وفي مستهل الاجتماع، الذي جرى عقده اليوم، أشار "مجاهد" إلى أهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات ضمانا لجودة المياه كأولى أهداف الشركه وتحقيقا لرؤيتها المعلنة، ودور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقية وما تم من إجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة.

من جانبه، أكد المهندس مصطفي مجاهد، أن الشركة تسعى لإنتاج كوب مياه صحى وآمن طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، فى إطار الاهتمام بضبط جودة مياه الشرب.

وخلال الاجتماع تم استعراض مراحل التنقية المختلفة بالمحطات وكذلك المعمل الخاص بكل محطة بهدف الإطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جودة مياه الشرب، وأنظمة سحب العينات وعددها، علاوة على مناقشة الخطة الشهرية الخاصة بالمعامل وما ورد بإستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الآداء المعملي لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة، ورفع كفاءة المحطات.

وفي سياق آخر نوه مجاهد خلال الاجتماع إلى أن تلوث مياه الشرب يرجع إلي سلوكيات المواطنين الخاطئة بتوصيل الطلمبات الحبشية على الشبكة العمومية للشركة بشكل عشوائي، ومدى تأثيرها الضار على صحة الإنسان حال استخدامها كمياه للشرب وتعديهم علي الخطوط الرئيسية وتركيب "التوصيلات خلسة" بدون تصريح بالإضافة إلى تصريف بعض النوادي والأبراج السكنية وبعض المصالح الحكومية مخلفاتهم في مياه النيل ويتم تحرير المحاضر ضدهم.