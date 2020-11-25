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إحالة 57 طبيبا وممرضا بـ6 وحدات صحية بالقناطر للتحقيق

كتب:

حسن صالح
09:02 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
حملة متابعة بالقليوبية

حملة متابعة بالقليوبية

أجرى هشام سليمان نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، جولة متابعة على الوحدات الصحية بقرى مركز القناطر الخيرية، بقطاع سندبيس "الوحدة الصحية بسندببس وأجهور الصغرى وقرنفيل والبرادعة وبهادة وعزبة الصغير"، وتبين تغيب 39 طبيبا و18 ممرضا وإداريا، عن العمل بدون إذن.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه جرت مخاطبة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل، وذلك لضبط أداء وحسن سير العمل والحفاظ على الصحة العامة في ظل وباء كورونا.

وكان اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، قرر تشكيل فريق للمرور على الوحدات الصحية.

وخلال 10 أيام، اكتشفت اللجنة غياب 102 طبيب و50 ممرضا وإداريا عن العمل بالوحدات الصحية.

وجرى إعداد مذكرة وعرضها على الدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بدون إذن ولعدم تكرار مثل ذلك مستقبلا.

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