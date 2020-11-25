ضبط طائرة تجسس مع أمريكي بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب طائرة تجسس أخفاها راكب أمريكي داخل حقائبه، فور وصوله عبر فرنسا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وجرى اتخاذ الإجراءات معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "إير فرانس" رحلة رقم 570، اشتبه مدير الجمرك في راكب أمريكي قادم من باريس، وقام مأمور الفحص بالأشعة، بالكشف على حقائبه، فتبين أنها تحتوي على جسم غريب، وجرى تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب فعثرت على طائرة تجسس بحوزته.

وقرر مدير الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.

إلغاء سفر راكب يمني مصاب بكورونا إلى لبنان

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، ضبطت راكبا يمينا حاول السفر إلى لبنان، ومعه التحليل الخاص بفيروس كورونا إيجابيا، وجرى إلغاء سفره، ونقله إلى أحد مستشفيات العزل بسيارة إسعاف المطار.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط اللبنانية (MEA) رقم 307، المتجهة إلى بيروت، تبين وجود راكب يمني الجنسية "عادل .م .ن" 48 عاما، يحمل تحليللا نتيجته إيجابي.

وأضافت المصادر أنه جرى إلغاء سفر الراكب واستدعاء طبيب الحجر الصحي، والذي أكد أن الراكب لا يوجد له محل إقامة داخل البلاد.

وأشارت المصادر إلى نقل الراكب بسيارة إسعاف المطار إلى المستشفى، لاتخاذ إجراءات العزل والكشف على الراكب وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية، وللحد من انتشار الفيروس.