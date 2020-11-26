غلق 4 مخابز بلدية وتحرير 241 محضرا تموينيا خلال يومين بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 3 مخابز بلدية لمدة شهر بناحية أشمون وبركة السبع؛ لنقص الوزن فضلا عن عدم تمكين الحملة من تأدية عملها، بالإضافة إلى آخر لمدة 3 شهور؛ لعدم الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي.

وأشار المحاسب عاطف حسن الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إلى شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المنوفية، أسفرت عن تحرير241 محضرا تموينيا خلال يومين متتاليين، تنوع ما بين 103 محاضر "مخالفات مخابز، ونقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة"، و148 "أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفات أخرى".

ومن أبرز القضايا التي ضبطت تحرير محضرين ضد أصحاب محلات حدايد وبويات بناحية (تلا – شبين الكوم)؛ لحيازتهم وعرضهم للبيع دهانات مختلفة، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وضبطت 63 علبة دهانات.

كما تحرر محضر جنح شبين الكوم، ضد صاحب سوبر ماركت؛ لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، فضلا عن اثنين ضد أصحاب محال بقالة بناحية (تلا – شبين الكوم)؛ لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وضبط 200 كيس مكرونة و24 كيس شيبسي.

وتحرر محضر ضد صاحب مخبز أفرنجي بناحية شبين الكوم؛ لاستخدامه دقيق مجهول المصدر في التصنيع، وضبط طنا منه.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة، لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، حفاظا على حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ضد المخالفين لحماية المواطنين من أي تلاعب.

وفي وقت سابق، أشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في توفير 113 فرصة عمل لشباب الخريجين، خلال شهر أكتوبر الماضي، بتمويل 14 مليونا و439 ألف جنيه، لتنفيذ 92 مشروعا بمدن ومراكز المحافظة كافة، بالتنسيق مع البنوك المصرية.