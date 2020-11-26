فيديو لمرشح منوف بجوار علم أجنبي يثير الجدل.. مواطنون: إساءة لمصر

واصل أحد المرشحين المستقلين لانتخابات مجلس النواب إثارة الجدل بين الناخبين في محافظة المنوفية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر "عادل طلبة"، المرشح بدائرة منوف وسرس الليان والسادات، مقطع فيديو دعائي على صفحته الشخصية يظهر فيه بجوار علم دولة أجنبية.

وبينما حرص "طلبة" على توجيه الشكر إلى أبناء الدائرة، على التصويت له في الجولة الأولى من الانتخابات، وحصوله على عدد من الأصوات تمكنه من دخول جولة الإعادة، فقد ظهر في الفيديو وبجواره علم المملكة المتحدة.

وأثار وجود علم دولة إنجلترا بجوار المرشح أثناء عرض الفيديو، حالة من الجدل والهجوم على المرشح على صفحات ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالإساءة لمصر، بينما أكد المرشح أنه "خطأ غير مقصود"، ولا يقصد به أي إساءة.

وسبق لنفس المرشح أن أثار الجدل في عدد من المواقف التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكان من بينها مبادرة "إلا رسول الله"، بعد حملة الإساءة للنبي في إحدى الصحف الفرنسية، حيث تضمنت المبادرة عرض المرشح أن أي مولود يحمل اسم "محمد" في أول 10 أيام من شهر نوفمبر، سيصرف لأسرته مكافأة مالية، كما سيتكفل بمصاريف تعليمه.

وتُعد دائرة بندر ومركز شبين الكوم من أكثر الدوائر الـ6 في محافظة المنوفية هدوءاً، حيث يخوض جولة الإعادة المهندس أحمد حجازي، المرشح الوحيد عن حزب "مستقبل وطن"، بعد خسارة المرشح الآخر، ماجد أبو الخير، في الجولة الأولى، كما يتواجد في جولة الإعادة اللواء العناني حمودة، مرشح حزب "الشعب الجمهوري".

ويتنافس في الدائرة اثنان آخران من المرشحين المستقليين، وهما جمال سحلو، وهاني حضر، اللذان أعلنا تحالفهما مع بعضهما البعض في جولة الإعادة بمواجهة مرشحي حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري، اللذين ردا على تحالف مستقليين بتحالف مضاد، شمل تنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية مشتركة.

وفي وقت سابق، أعلن "حجازي" تعليق فعاليات حملته الانتخابية لمدة أسبوع، حداداً على أحد أصدقائه الذين كانوا يدعمونه في سباق الانتخابات، وقد لقى هذا القرار ترحيباً كبيراً من قبل العديد من المواطنين في دائرة شبين الكوم.

وفي المقابل، واصل "حمودة" جولاته الميدانية في عدد من القرى بالدائرة، للتعريف بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي أمام الناخبين.