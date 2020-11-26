رئيس التحرير

محمود مسلم

قرينة الرئيس: السيسي كان واثق إني مهتمة أشوفه قبل ما يروح الكلية الحربية

كتب:

شريف سليمان
09:38 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

حكت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موقف جمعها بالرئيس قبل ارتباطهما، أظهر من خلاله ثقته في أنها ستكون مهتمة برؤيته قبل أن يعود إلى الكلية الحربية.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "اتكلمنا وهو ماشي قالي أنا هاجي الصبح لأنه كان رايح الكلية، هاجي أسلم عليكي، بصيت وسكت ومردتش".

وتابعت: "سألت خالتي منين إنه واثق إني مهتمة بإنه يجي ويمشي، فهي قالت لي أستنى، ساعتها كنت مترددة، لقيت نفسي قعدت.. مشي وراح الكلية وأنا حسيت إحساس تاني خالص، لأنه مهذب ومختلف".

وعن نصيحة والدتها، قبل الزواج، قالت قرينة الرئيس: "والدتي قالت لي مش حاسة إنك محتاجة إني أنصحك، ومش هتحسي هناك بغربة من أي تصرف، كلامها إداني ثقة بنفسي، وفعلا نجحنا كأسرة واحدة وأمنيتنا هي إننا كلنا نفضل مع بعض".

اقرأ المزيد:

قرينة الرئيس: السيسي كان واثق إني مهتمة أشوفه قبل ما يروح الكلية الحربية

السيدة انتصار السيسي عن الرئيس: شخصيته لم تتغير.. ومكنتش بعرف اعمل أكل صبر عليا وعلمني

انتصار السيسي: الرئيس يحب عمله جدا.. "اتجوزنا الخميس نزل الشغل الأحد"

انتصار السيسي عن والدة الرئيس: كانت حكيمة جدا.. وبعتبرها أمي

قرينة الرئيس عن سر اختياره لها كزوجة: "عاوزها مسؤولة"

قرينة الرئيس تكشف أول خطوة في علاقتها بالسيسي: قرايب من الأم

قرينة الرئيس عن أول لقاء بينهما: البداية كانت فيها جدية تحسسك إنه مسؤول

كيف قدمت إسعاد يونس السيدة انتصار السيسي في ظهورها الإعلامي الأول؟