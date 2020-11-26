قرينة الرئيس: السيسي كان واثق إني مهتمة أشوفه قبل ما يروح الكلية الحربية

حكت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن موقف جمعها بالرئيس قبل ارتباطهما، أظهر من خلاله ثقته في أنها ستكون مهتمة برؤيته قبل أن يعود إلى الكلية الحربية.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "اتكلمنا وهو ماشي قالي أنا هاجي الصبح لأنه كان رايح الكلية، هاجي أسلم عليكي، بصيت وسكت ومردتش".

وتابعت: "سألت خالتي منين إنه واثق إني مهتمة بإنه يجي ويمشي، فهي قالت لي أستنى، ساعتها كنت مترددة، لقيت نفسي قعدت.. مشي وراح الكلية وأنا حسيت إحساس تاني خالص، لأنه مهذب ومختلف".

وعن نصيحة والدتها، قبل الزواج، قالت قرينة الرئيس: "والدتي قالت لي مش حاسة إنك محتاجة إني أنصحك، ومش هتحسي هناك بغربة من أي تصرف، كلامها إداني ثقة بنفسي، وفعلا نجحنا كأسرة واحدة وأمنيتنا هي إننا كلنا نفضل مع بعض".