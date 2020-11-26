رئيس التحرير

محمود مسلم

قرينة الرئيس: السيسي مجتهد جدا وله طريقة مميزة في المذاكرة

كتب:

شريف سليمان
10:32 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحياة كانت جميلة وبسيطة، وكان الرئيس يعتمد على نفسه على الرغم من أن والده كان ميسور الحال جدًا ولديه محلات، مشيرة إلى أن السيسي كان مجتهدا جدا وله طريقة مميزة في المذاكرة.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC"، متحدثة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان حاطط خطة لنفسه وطلب مني أساعده فيها عشان أعمل نفسي بنفسي، كان حاطط هدف قدامه وهو يسافر بسبب النقلة العلمية".

وتابعت: "سافرنا إنجلترا في سنة 1991، وسافرنا وهو ملحق عسكري بالسعودية، ثم سافرنا إلى أمريكا وآية كانت في الثانوية العامة، وكانت سفريات ناجحة وحقق فيها نجاحات كويسة في الدراسة".

وأوضحت: "المدرسين في أي لقاء كانوا بيقولوا لي إنه يخرج ويتنفس ويشوف الدنيا مش كل حاجة لازم تبقي فيها دراسة".

وأتمت: "هو مجتهد جدا وبيذاكر بطريقة معينة تكون المحاضرات واضحة والأقلام ملونة لدرجة إن زملاءه كانوا يحبون يطلعوا عليها.. من أيام الكلية الحربية ودي كانت طريقته".

اقرأ المزيد:

انتصار السيسي: ماكنتش باعرف أطبخ.. واتعلمت الطبيخ في الضيوف بعد الزواج

كيف قدمت إسعاد يونس السيدة انتصار السيسي في ظهورها الإعلامي الأول؟

انتصار السيسي عن والدة الرئيس: كانت حكيمة جدا.. وبعتبرها أمي

انتصار السيسي: الرئيس يحب عمله جدا.. "اتجوزنا الخميس نزل الشغل الأحد"

السيدة انتصار السيسي عن الرئيس: شخصيته لم تتغير.. ومكنتش بعرف اعمل أكل صبر عليا وعلمني

بث مباشر.. لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس على DMC

انتصار السيسي والصناعات المصرية: دعم وتكريم وإشادة

تواسي والدة شهيد وتؤازر ضحية تحرش.. انتصار السيسي سند وداعم للمرأة المصرية