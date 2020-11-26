قرينة الرئيس: السيسي مجتهد جدا وله طريقة مميزة في المذاكرة

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحياة كانت جميلة وبسيطة، وكان الرئيس يعتمد على نفسه على الرغم من أن والده كان ميسور الحال جدًا ولديه محلات، مشيرة إلى أن السيسي كان مجتهدا جدا وله طريقة مميزة في المذاكرة.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC"، متحدثة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كان حاطط خطة لنفسه وطلب مني أساعده فيها عشان أعمل نفسي بنفسي، كان حاطط هدف قدامه وهو يسافر بسبب النقلة العلمية".

وتابعت: "سافرنا إنجلترا في سنة 1991، وسافرنا وهو ملحق عسكري بالسعودية، ثم سافرنا إلى أمريكا وآية كانت في الثانوية العامة، وكانت سفريات ناجحة وحقق فيها نجاحات كويسة في الدراسة".

وأوضحت: "المدرسين في أي لقاء كانوا بيقولوا لي إنه يخرج ويتنفس ويشوف الدنيا مش كل حاجة لازم تبقي فيها دراسة".

وأتمت: "هو مجتهد جدا وبيذاكر بطريقة معينة تكون المحاضرات واضحة والأقلام ملونة لدرجة إن زملاءه كانوا يحبون يطلعوا عليها.. من أيام الكلية الحربية ودي كانت طريقته".