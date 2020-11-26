قرينة الرئيس: تربية السيسي في حي شعبي جعلته يحكم على المرأة بطريقة مختلفة

حكت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تربت والرئيس في حي شعبي، موضحةً: "كلنا كنا من الأحياء الشعبية زي كل المصريين، اللي فيها الأصول والمحبة والجيرة".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "الجيران كان ليها وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، لو كان في مناسبة سعيدة كانوا بيتكاتفوا وكلهم مع بعض، ونفس الكلام لو المناسبة غير سعيدة.. ويعملوا حساب".

وتابعت بأن نشأة الرئيس السيسي أثَّرت عليه في حكمه على المرأة: "دي من الحاجات اللي أثرت في الرئيس، إنه يحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة لأنها بتتعب وبتشقى وأمنيتها تشوف أولادها سعداء، مش بتفكر في نفسها".