رئيس التحرير

محمود مسلم

قرينة الرئيس: تربية السيسي في حي شعبي جعلته يحكم على المرأة بطريقة مختلفة

كتب:

شريف سليمان
10:05 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

حكت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تربت والرئيس في حي شعبي، موضحةً: "كلنا كنا من الأحياء الشعبية زي كل المصريين، اللي فيها الأصول والمحبة والجيرة".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "الجيران كان ليها وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، لو كان في مناسبة سعيدة كانوا بيتكاتفوا وكلهم مع بعض، ونفس الكلام لو المناسبة غير سعيدة.. ويعملوا حساب".

وتابعت بأن نشأة الرئيس السيسي أثَّرت عليه في حكمه على المرأة: "دي من الحاجات اللي أثرت في الرئيس، إنه يحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة لأنها بتتعب وبتشقى وأمنيتها تشوف أولادها سعداء، مش بتفكر في نفسها".

اقرأ المزيد:

قرينة الرئيس عن أسعد لحظات حياتها: لما السيسي يبقى مبسوط

السيدة انتصار عن "حماها": "طول عمره جد.. وولاده خدوا منه حسن الإدارة"

قرينة الرئيس: السيسي يحب كل أنواع الخضار وكنت بعمل لهم حلو كنافة وبسبوسة

إسعاد يونس تعرض صورا نادرة لعائلة السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي: ماكنتش باعرف أطبخ.. واتعلمت الطبيخ في الضيوف بعد الزواج

كيف قدمت إسعاد يونس السيدة انتصار السيسي في ظهورها الإعلامي الأول؟

انتصار السيسي عن والدة الرئيس: كانت حكيمة جدا.. وبعتبرها أمي

انتصار السيسي: الرئيس يحب عمله جدا.. "اتجوزنا الخميس نزل الشغل الأحد"

السيدة انتصار عن أكثر اللحظات حزنا: ببكي لما يكون فيه شهداء لأني أم

قرينة الرئيس: السيسي كان واثق إني مهتمة أشوفه قبل ما يروح الكلية الحربية

السيدة انتصار السيسي عن الرئيس: شخصيته لم تتغير.. ومكنتش بعرف اعمل أكل صبر عليا وعلمني

قرينة الرئيس عن سر اختياره لها كزوجة: "عاوزها مسؤولة"

قرينة الرئيس تكشف أول خطوة في علاقتها بالسيسي: قرايب من الأم

قرينة الرئيس عن أول لقاء بينهما: البداية كانت فيها جدية تحسسك إنه مسؤول