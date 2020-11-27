جسد قيمة الزوجة.. حكاية مشهد "الاختيار" المذكور في لقاء انتصار السيسي

تحدثت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول بداية الارتباط بينهما، حينما كانت في الثانوية العامة، ثم فترة الزواج عقب تخرجها من كلية التجارة في جامعة عين شمس، والتي لم يدم شهر العسل به فترة طويلة: "تزوجنا يوم الخميس ونزل إلى العمل يوم الأحد".

ما قالته قرينة الرئيس، خلال حوارها عبر فضائية "DMC"، دفع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، أن تتذكر أحد مشاهد مسلسل "الاختيار" الذي عرض خلال رمضان الماضي، والذي يتناول قصة حياة شهيد القوات المسلحة أحمد منسي.

وقالت "يونس": "كلامك فكرني بمشهد زوجة المنسي في مسلسل الاختيار، لما كانت حامل وهو رايح وحدته، قال لها أنا رايح الشغل قالت له حاضر، الطاعة والتفهم"، في إشارة منها لقيمة الزوجة المساندة لزوجها.

حكاية مشهد "الاختيار" المذكور في لقاء انتصار السيسي

المشهد المذكور في المسلسل، كان في إحدى حلقات المسلسل الرمضاني، حينما طلب من أمير كرارة "الرائد أحمد منسي"، أن يعود إلى وحدته، فيدخل الغرفة على زوجته سارة عادل "منار"، ويبلغها بالخبر.

وعلى الرغم من أن زوجته كانت على وشك الوضع وبطنها منتفخة بالجنين بشكل كبير، إلا أنها لم تعارضه أو تطلب منه المكوث في المنزل، بل هونت عليه موقفه، وقالت له إذهب لعملك ولا تقلق، وعانت من ألمها وحدها، دون أن تُظهره له.

وكان لزوجة المنسي دورًا كبيرًا في حياة الأسطورة الراحل، وهو ما أبرزه مسلسل "الاحتيار"، حيث ساندته وكانت بجواره في العديد من الأزمات التي تنازلها العمل، وخاصة حينما توفي والده، حيث طلبت منه أن يهون على نفسه وأن يظل صامدا من أجلها.

واستعرض المسلسل قصة الوفاء والخيانة التي كان بطليها العقيد الشهيد أحمد منسي، والإرهابي هشام عشماوي، ويركز المسلسل على التضحيات التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، وتحديدًا في شمال سيناء.

ويشارك في بطولة العمل، أمير كرارة، وأحمد فؤاد سليم، ومها نصار، وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن انتاج شركة سينرجي عام 2020.