طقس الجمعة: لطيف نهارا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، والطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية ورشيد ودمياط وبلطيم ومتوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش ورفح.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- رشيد- دمياط- بلطيم)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.