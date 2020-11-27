سلطات الحجر الصحي تعيد مسافرين لبلادهم بسبب تحليل كورونا

أعادت سلطات مطار القاهرة الدولي راكبين مرة أخرى إلى بلديهما، عقب وصولهما إلى المطار وذلك بسبب انتهاء صلاحية نتيجة تحليل الـ PCR الخاص بهما، والذي مر على إجرائه أكثر من عدة أيام، وهو ما يخالف الضوابط التي وضعتها الحكومة المصرية للقادمين من الخارج، بضرورة ألا يتجاوز موعد إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا قبل 72 ساعة فقط من الرحلة.

إجراءات مشددة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على رحلة الخطوط الهولندية رقم 553 القادمة من امستردام، وفحص أوراق تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا للقادمين على متن الطائرة، تبين أن اثنين من الركاب تحليل الـ PCR الخاص بهما تجاوز الأيام المحددة، حيث يعود تحليل أحدهما إلى 21 نوفمبر والآخر يوم 22 نوفمبر.

فقررت إدارة الحجر الصحي بالمطار، برئاسة الدكتور حازم حسين، منع دخول الراكبين، وإعادتهما مرة أخرى إلى أمستردام على متن نفس الطائرة القادمين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شركة الطيران لمخالفتها الضوابط، التي وضعتها الحكومة المصرية حيال الركاب القادمين من الخارج، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بالمطار خاصة صالات السفر والوصول.

مصر للطیران تسير غدا 58 رحلة جوية

وتسير الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" غدا السبت 58 رحلة جوية إلى كل من "الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تونس، لاجوس، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوجا، أبوظبي، الخرطوم، لندن، باريس، مدريد، عمان، ميلانو، دبي، البحرين، موسكو، اسطنبول، جنيف، الشارقة، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، بودابيست، فرانكفورت، أثينا، فيينا"، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6600 راكب.