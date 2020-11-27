غلق 30 منشأة غذائية بدون ترخيص وإعدام أسماك فاسدة بالدقهلية

كشفت حملة مراقبة الأغذية علي منشآت مركز أجا بمحافظة الدقهلية، عدم ترخيص 30 منشأة من بين 90 مرت عليها الحملة وتبينت من أنها تمثل خطورة داهمة علي صحة المواطنين، علاوة علي عرضها سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، على الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن حملات فرق مراقبة الأغذية بمركز ومدينة أجا، وعقب عرض التقرير قرر المحافظ إحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والمطاعم والمحلات، ضمانا لسلامة المعروض من السلع الغذائية.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، اليوم، جرى المرور على 90 منشأة لبيع وتقديم السلع الغذائية للمواطنين، بنطاق المحافظة حيث تم إعدام 300 كجم أسماك وأغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم ضبط 400 لتر زيت مجهول المصدر، وصدر قرار المحافظ بإحالة 50 محضرًا للنيابة العامة لإعمال شئونها فى الوقائع والمخالفات المذكورة.

وأوضح البيان، أن المحاضر الصحية تم تحريرها لوجود مخالفات في عدد من المنشآت التى تم المرور عليها، من بينها نقص الإشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وقال الدكتور سعد مكي، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، تقرر غلق 30 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص، وأضاف أن المضبوطات شملت 20" جركن زيت سعة الجركن 20 لتر، مجهولة المصدر ، 230 كيلو جرام أسماك فاسدة، و70 كيلو جرام أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية" وجرى إعدام الأسماك المضبوطة وسحب عينات أغذية متنوعة وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة إلى متابعة تصرفات النيابة فى القضايا المذكورة وسرعة التنسيق مع الأجهزة المختصة لغلق المنشآت الغذائية غير المرخصة، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة الصحية بنطاق المحافظة لمتابعة تنفيذ الإشتراطات الصحية ومواجهة كافة المخالفات حرصا على صحة وسلامة المواطنين .