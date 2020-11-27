"روتاري مصر" يوقّع بروتوكول تعاون لتطوير قرية "الأحرار" بالإسكندرية

وقّع روتارى مصر، برئاسة أسامة الأحمر، محافظ المنطقة الروتارية 2451، بروتوكول تعاون لتطوير بعض القرى العشوائية، فى حضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالمناطق العشوائية وتحويلها لمناطق متطورة آمنة، بها كافة الخدمات من أجل حياة كريمة للمصريين.

وقالت علا النورى، رئيس لجنة خدمة المجتمع فى روتارى مصر، إن توقيع البروتوكول جاء فى إطار تضافر جهود منظمات المجتمع المدنى، وعلى رأسها نادى روتارى مصر، وذلك بهدف تطوير منطقة باب الأحرار المطلة على بحيرة مريوط فى محافظة الإسكندرية.

وأضافت «النورى»، فى بيان صحفى، أن بروتوكول التعاون جاء كثمرة تعاون للسنوات الماضية بين أندية روتارى مصر ومنظمات المجتمع المدنى وجمعية الأورمان والشركة القابضة لمياه الشرب، مشيرة إلى أنه جرى التعاون فى تطوير 16 قرية بين الأكثر فقراً فى أنحاء الجمهورية، كان آخرها قرية الأمير فى الأقصر، وقرية الريان فى يوسف الصديق محافظة الفيوم، إلى جانب دراسة احتياجات منطقة باب الأحرار، والوقوف على أولويات العمل فيها.

وأشارت «النورى» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بتغيير اسم القرية من قرية العبيد إلى الأحرار، موضحة أنه من المقرر البدء فى تنفيذ التطوير فى الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدة أنه من المقرر تأهيل وتطوير 45 منزلاً، وإقامة صرف صحى (طرنشات للمنازل)، إلى جانب 150 توصيلة مياه للمنازل فى قرية الأحرار والقرى المجاورة، إضافة إلى إقامة مشروعات تنموية صغيرة تهدف للاهتمام بالمرأة والطفل، ومنح قروض دوّارة، وتنظيم قوافل طبية، إلى جانب الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وتوزيع بطاطين لحمايتهم من البرد ومواد غذائية أيضاً.