قرينة السيسي تكشف نصيحة تلقتها من والدة الرئيس

قالت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تلقت نصيحة من والدة زوجها، التي وصفتها بأنها كانت أما لها، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وأضافت السيدة انتصار، قائلة عن هذه النصيحة: "والدته لما قالتلي نصيحة لم تكن لي لوحدي، لأن كل إخواته كانوا في بيت واحد، فجمعتنا وقالت لنا إنتوا يا أولاد لازم تبقوا عارفين ايه اللي ينجح البيت ده.. اللي ينجح البيت كل واحدة فيكوا ليها خصوصية في بيتها.. كل واحدة تبقي عارفة كويس إيه الكلام اللي تقوله وإيه اللي متقولوش.. واللي عاوزة تخرج في أي وقت مع زوجها وأولادها مش شرط تيجي تقول رايحة فين وجاية منين في حرية شخصية في البيت ده".

واستكملت قائلة عن نصيحة والدة السيسي لها، "قالت لنا لو الأولاد طلعوا على إن طبيعة كل بيت زي التاني هيطلع عندهم توازن، لأن الصح والغلط هيبقي موجود في كل بيت، وده هيخليهم يطلعوا بيحبوا بعض ويبقوا عارفين كويس الصح من الغلط والحلال والحرام".

أما عن نصيحة والدة السيدة انتصار لها أثناء زواجها فقالت، "والدتي قالت لي مش عاوزة اقولك على حاجة عشان انا عارفة إن إنتي متربية صح.. طبيعتك هتتألف مع أي طبيعة في الدنيا، وإنتي داخلة على أسرة مش محتاجة أنصحك في حاجة لأن طبيعتهم زينا وكلامها منحني ثقة في نفسي وفعلا نجحنا إننا نكون أسرة واحدة".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.