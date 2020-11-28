مغادرة ووصول 28 ألف راكب على متن 218 رحلة بمطار القاهرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 115 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 14 ألف راكب، فيما يغادر المطار 103 رحلات سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية، تقل على متنها نحو 14 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة مغادرة ووصول نحو 28 ألف راكب على متن 218 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

سلطات المطار تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان والصين وتايلاند وأمريكا الشمالية والجنوبية وكندا ومطارات هيثرو بلندن وباريس وفرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور صولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة التحليل معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.