جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

أحبط رجال الجمارك الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتبه محمد نبيل مأمور تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من الإمارات، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من دبي، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي وبدا عليه الارتباك.

وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من أحمد صبري وهاني محمود بإشراف أميرة طلبة لتفتيش حقائبه وتفتيشة ذاتيا فتبين وجود 242 دبوس من الدبابيس التي تستخدم في العمليات الجراحية لتكميم المعدة مخبأة على جسم الراكب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 128 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

يذكر أن هذه هي المحاولة الرابعة التى تم ضبطها خلال أيام قليلة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، حيث كانت البداية مع راكب مصري ثم 3 حالات متتالية لركاب عرب من نفس الجنسية أحدهم ذو وضع اجتماعي بارز سدد مبلغ تجاوز المليون جنيه فقط كغرامة لإعادة التصدير، وباقي الحالات في الطريق لسداد مبالغ شبيهه بل قد تتجاوز ذلك كغرامات أيضا، وكلها حالات إخفاء وحالات تهرب من سداد الرسوم والضرائب الجمركية.