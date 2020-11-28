برلماني: تدشين صندوق للعمالة غير المنتظمة دليل على اهتمام الرئيس بهم

وصف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، المبادرة الرئاسية الجديدة بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة لصرف منحة لتلك الفئة خلال فترة انقطاع الدخل كإعانة لتعويض الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة، ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة بأنها دليل قاطع على الحرص الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي على حماية مثل هذه الطبقات الكادحة من أهالينا المصريين من البسطاء والفقراء.

وأشاد إسماعيل في بيان له أصدره، اليوم، باستهداف المبادرة الرئاسية أيضا للذين لم تنطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية في حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأكد النائب محمد إسماعيل أن هذه المبادرة غير المسبوقة في تاريخ مصر لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين بصفة عامة ومن الفئات التي تنطبق عليهم تجدر الإشارة إلى أن أحدث المعلومات والتقارير الرسمية أكدت أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات: "المقاولات، وعمال الزراعية الموسميين، والصيد، والمخابز، والمقاهي، والمطاعم، والباعة الجائلين، والعاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية، وأن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل نحو 40% من الاقتصاد القومي.

وأوضح أن أعدادهم تتراوح بين 12 لـ14 مليون عامل غير منتظم بكل أنحاء الجمهورية وأن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الأولى في الفترة الماضية، وأن المرحلة الأولى من صرف هذه المنحة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه، وأنه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة قام بالتسجيل 6 ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن.