"الأهلي كابيتال" و"مصر"يستحوذان على 40% من أسهم شركة"IBAG" وكيل "ويسترن يونيون" في مصر

أبرم كل من بنك مصر وشركة الأهلى كابيتال القابضة (ACH) - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، صفقة استحواذ بالمناصفة بينهما على حصة 40% من أسهم شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال - ش.م.م. (IBAG) - والتى تعد وكيل شركة ويسترن يونيون العالمية بجمهورية مصر العربية.

وحضر التوقيع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وكريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلى كابيتال، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحضر كل من مصطفى سرهنك - رئيس مجلس إدارة شركة IBAG، وجاون كلود فرح رئيس الشبكة العالمية، وحاتم سليمان نائب الرئيس الإقليمى، الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ودينا مهنا مدير أول الشرق الأدنى ومصر ممثلين عن شركة ويسترن يونيون، بالإضافة إلى فرق العمل المختصة من كافة الأطراف.

"عكاشة": الصفقة تسهم في زيادة التدفقات الأجنبية

وعقب التوقيع، قال هشام عكاشة إن الصفقة تأتى سعياً من البنك الأهلى وذراعه الاستثمارية إلى دمج شريحة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفى وإجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية من خلال تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة، ما يسهم فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى بشكل عام وتحويلات أموال العاملين المصريين بالخارج بشكل خاص، مشيراً إلى أنها تعكس الجهود المتنامية للأهلى كابيتال فى الاستثمار فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، التى تتوسع فيها الشركة بشكل ملحوظ وتحقق نمواً سريعاً ومنها التحويلات الإلكترونية والتى تدعم استراتيجية البنك الأهلى المصرى والدولة بشكل عام فى التحول الرقمى.

"الإتربي": تدمج التحويلات غير الرسمية للقطاع المصرفي

وقال محمد الإتربى، إن هذه الشراكة تُعد بمثابة خطوة نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمى إلى القطاع المصرفى وتعزيز الشمول المالى، وتأكيداً على توجيهات البنك المركزى المصرى، وإيماناً بدور بنك مصر القومى فى دعم الاقتصاد المصرى وما يترتب على ذلك من ضرورة توسيع قاعدة العملاء المستهدفين، فكانت الشراكة مع شركة IBAG بمثابة حلقة الوصل مع القطاع غير المصرفى والخطوة الداعمة للتحول التكنولوجى لما ستقدمه الشركة من خدمات إلكترونية فى مجال تحويل الأموال.

وأعرب كريم سعادة عن اعتزازه بالتعاون مع فريق عمل شركة IBAG الذى يضم كوادر على أعلى مستويات الكفاءة، ما سيسهم فى تعزيز وجود الأهلى كابيتال فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أنه سبق للأهلى كابيتال الاستثمار فى هذا المجال من خلال شركة الأهلى للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية القابضة والتى تعد منصة البنك الأهلى المصرى لوسائل الدفع الإلكترونى، إضافة إلى استحواذ الأهلى كابيتال أواخر العام الماضى على شركتى فاروس لتداول الأوراق المالية، وفاروس لترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية.

وأوضح عاكف المغربى أن ثقة إدارة البنك فى كفاءة الفريق الإدارى للشركة وقدرته على الاستمرار فى النهوض بالشركة إلى المكانة المستهدفة بعد إتمام الصفقة، قد أدت إلى الاتفاق على استمرار الإدارة التنفيذية الحالية فى إدارة الشركة مع دعم هذه الكفاءات بممثلين من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى للوصول إلى أفضل النتائج المستقبلية المرجوة.

وفى ذات السياق، أعرب مصطفى سرهنك، عن اعتزازه وتقديره بدخول هذين الكيانين العملاقين العريقين فى المساهمة بالشركة، ما يعد نقله نوعية لحجم عملياتها بجمهورية مصر العربية وذلك لما يقدمه هذان البنكان من دعم للاقتصاد القومى، مؤكداً أن وجود ممثلى البنكين بمجلس إدارة الشركة سيضيف توجهاً استراتيجياً للمساهمة فى الدور القومى الذى تقوم به الشركة من حيث المشاركة فى تفعيل الشمول المالى التزاماً مع توجهات البنك المركزى المصرى بالوجود بشكل أكثر قرباً من عملاء الشركة فى أنحاء الجمهورية، وذلك عن طريق قيام الشركة بالتوسع الرأسى المتمثل فى تقديم خدمات إلكترونية جديدة من ضمنها محفظة المحمول، والحلول الرقمية التى تقدمها شركة ويسترن يونيون بالخارج، وأيضاً عن طريق التوسع الأفقى لنشر شبكة من الفروع تصل إلى كافة العملاء الحاليين والمستهدفين.

ومن جانبه، قال جان كلود فرح، إن شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال (IBAG) تعتبر من أهم وأعرق الشركاء الاستراتيجيين فى مصر، مشيراً إلى اعتزاز شركة ويسترن يونيون بهذه الشراكة الراسخة التى تقوم على الابتكار والتفانى فى تقديم خدمات ذات جودة عالية وحلول متميزة للعملاء فى مصر، مهنئاً الشركة على هذا الإنجاز الجديد الذى سوف يشكل إضافة نوعية فى مسيرتها الحافلة بالإنجازات، مع تطلع الشركة إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز الشمول المالى ودعم التحول الرقمى فى مصر بما يعزز آفاق النمو الاقتصادى فى مصر.

وقام مكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه بدور المستشار القانونى لكل من شركة الأهلى كابيتال وبنك مصر، بينما قامت شركة Ernst & Young بإعداد دراسات الفحص النافى للجهالة المالى والضريبى، وقامت شركة مصر كابيتال بدور المستشار المالى لبنك مصر، ومكتبى المستشار يحيى قدرى وBahaa-Eldin Law Office in cooperation with BonelliErede بدور المستشار القانونى لمساهمى شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال - ش.م.م. (IBAG)، خلال مراحل الصفقة.