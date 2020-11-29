"القاهرة"يكشف عن باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية خلال"Cairo ICT2020"

شارك بنك القاهرة فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، فى دورته الـ24 لعام 2020، والذى تم تنظيمه بمركز مصر للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 وحتى 25 من الشهر الجارى، ويأتى ذلك فى إطار حرص البنك على المشاركة سنوياً فى المعرض باعتباره الحدث الأهم فى قطاع التكنولوجيا فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: «نحرص كل عام على المشاركة فى هذا الحدث الهام لما يمثله من دور فعال فى تعزيز جهود الدولة فى مجال الشمول المالى والتحول إلى مجتمعى لا نقدى»، مشيراً إلى أن وجود بنك القاهرة بالمعرض يأتى من خلال جناحه الرقمى المميز الذى تم تصميمه وفقاً لأحدث النظم لتقديم كافة المعلومات للزائرين عن باقة المنتجات والخدمات الرقمية المتنوعة التى يطرحها البنك لعملائه من الأفراد والشركات، أبرزها محفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، والإنترنت البنكى للأفراد والشركات، والموبايل البنكى، وغيرها.

وأشار «فايد» إلى أن بنك القاهرة قطع شوطاً كبيراً فى مجال التحول الرقمى الذى يتصدر قائمة أولويات البنك ويستحوذ على أهمية بالغة ضمن خططه وسياساته، حيث قمنا خلال الأسبوع الماضى بافتتاح أول فروعنا الرقمية لتقديم تجربة مصرفية تنافسية ومميزة لعملائنا بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة التى يشهدها القطاع المصرفى.