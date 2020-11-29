النائب جمال حجاج بعد وفاته.. بدأ وانتهى في مستشفى التأمين الصحي ببنها

أولى خطواته العملية كطبيب بدأت من هنا، من مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، ومن هنا وقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليزيح ستار المستشفى إيذانا بافتتاحها في مطلع عام 2018 ، وقضى 15 عاما من عمره في حرب لاستكمال تجديد هذا المستشفى منذ كان نائبا في مجلس العشب بدورة 2000/ 2005، وكأنها أصبحت جزءا منه حتى شاء القدر أن تخرج من هذا المستشفى جنازته ويصلى عليه في نفس موقع لقائه بالرئيس عبر الفيديو كونفرانس لإعلان افتتاحها رسميا.

عشق الدكتور جمال حجاج، عمله في التأمين الصحي، وأعطى له من وقته وجهده الكثير، حتى وصل إلى أعلى منصب به فأصبح رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، فخرجت جنازته من أمام المستشفى الذي قضى جزءا كبيرا من حياته العملية فيها، وكأنه يودع ترابها، وجدرانها، ويلقي عليهم السلام قبل أن ينتقل إلى قبره مثواه الأخير.

عرفه أهالي بنها من تلك المستشفى، وفاز في انتخابات مجلس الشعب بدائرة مركز ومدينة بنها في دورة عام 2000 /2005 ليعيد الكرة مرة أخرى ويحرز الفوز في دائرة بنها وكفرشكر في مجلس النواب 2020 الجديد وينجح من الجولة الأولى وهو حدث ندر في محافظات مصر، لكنه لم يهنأ بذلك الفوز حتى أصيب بفيروس كورونا المستجد، وقبل أن يترك عمله بالتأمين الصحي ليعمل في منصبه الجديد كنائب للدائرة توفاه الله ليظل دائما وأبدأ اسمه مرتبطا بمستشفى التأمين الصحي ببنها.

أصيب الدكتور الراحل جمال حجاج بفيروس كورونا قبل انطلاق الانتخابات بالداخل بيومين فقط، فقد تم عزله منزليا يوم 5 نوفمبر، وأدار المعركة الانتخابية من داخل العزل المنزلي، رغم أن مرضه كان في بدايته، وكان يمكن أن يتحمله، إلا أنه رفض أن ينقل ذلك الفيروس لأي إنسان فعزل نفسه، وظل مريضا به طوال 22 يوما إلى أن توفاه الله.

وبصوت مخنوق يخرج بصعوبة ظهر "حجاج" يوم 11 نوفمبر الجاري في كلمة لأهل دائرته، يطمئنهم على نفسه قائلا من داخل العزل بالمستشفى: " أنا وأهل بيتي ومحمد ابني في تحسن مستمر، اطمئنوا" وطالبهم بالإكثار من الدعاء له" وبعدها تدهورت حالته الصحية حتى جرى إعلان وفاته مساء 27 نوفمبر الجاري.

الراحل هو المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، فردي حزب الشعب الجمهوري ضمن ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن وأمين حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية ورئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، وخاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر 2020، وحصل على 104041 صوتا ليفوز بأحد المقاعد الثلاثة بالدائرة من الجولة الأولى، وقبل إعلان فوزه بساعات أعلن هو إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وداع الراحل كان مهيبا حيث أدى الآلاف من المواطنين صلاة الجنازة عليه أمام المستشفى في ظل الإجراءات الاحترازية في المكان الذي عاش ومات فيه بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد السيد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والأطباء بمستشفى التأمين الصحى ببنها.

استقبل المهندس محمد جمال حجاج نجل الفقيد، العزاء في والده على مقابر الأسرة بالرملة، مؤكدا أن والده أوصى بدفنه في مقابر العائلة بالرملة والاقتصار على تشييع الجنازة.

وأصدرت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية بيانا بنعي الفقيد وجاء في البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى ببالغ الحزن والأسى الدكتور جمال حجاج.

وقال البيان: "عندما يرحل العظماء تنقص الأرض من أطرافها، وتنطفئ منارة كبرى كانت ترسل إشعاعات خيرها ونورها في ربوع العالمين، عندما يرحل العظماء تنفطر لذهابهم القلوب، لكونهم حماة، ولكونهم صمام أمن قيمها ومبادئ هذه الأمة حيث ترتفع بها إلى مصاف الأمم الخالدة ذات الإسهامات الكبرى في حياة البشرية".

وأَضاف البيان "إن الدكتور جمال حجاج، فقد حياته لكنه خلد اسمه في سجل المناضلين عن الحق والمدافعين عن الوطن والمتحيزين دائما للبسطاء.. دافع عن الوطن طيلة فترة حياته العملية والسياسية والاجتماعية، حتى أُطلق عليه بحق (طبيب الغلابة)، فكان واحدا من الذين حملوا هموم الناس والبسطاء على أكتافهم، كما حمل هموم الوطن وآلام شعبه، كان صديقا للصغير قبل الكبير، وعنوانا للعطاء السياسى على مدار 25 عاما".

واستطرد البيان "إننا فى حزب الشعب الجمهورى وأمانة القليوبية، لا نرثي اليوم رجلا عاديا أو شخصا عابرا، فنقف اليوم بمشاعر عميقة تشتعل فيها الحسرة والألم في موقع رثاء رجل من أغلى الرجال داخل محافظة القليوبية ومصر كلها.. حيث عمل ليل نهار لخدمة أهله ووطنه" .

وكانت أسرة وعائلة الراحل قد أكدت أنه لن يكون هناك عزاء للفقيد وأشار حلمي عبد الشافي المتحدث الإعلامي لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، إلى أن حجاج أوصى قبل وفاته بدفنه في مقابر العائلة بالرملة والاقتصار على تشييع الجنازة دون إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد.

وكانت قد أعلنت الليلة وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري عن دائرة بنها وكفر شكر.

وأعلنت وفاة النائب مساء الجمعة داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي والذي دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.