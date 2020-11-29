إلغاء سفر راكب بمطار القاهرة بعد إيجابية تحليل PCR

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إنّ سلطات الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، ألغت سفر راكب يحمل تحليل PCR إيجابي، واتخذت الإجراءات اللازمة وجرى السماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأنّه في أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب على رحلة طيران مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلى دبي، بدأ موظف شركة مصر للطيران الكشف على الإجراءات الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR، وتبين وجود راكب يحمل تحليل فيروس كورونا PCR إيجابي، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، وتقرر منع الراكب من السفر والسماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

سلطات المطار تطبق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج دون تحليل كورونا

وتلتزم سلطات المطار بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في المطارات.

مصر للطیران تسير غدا 38 رحلة جوية تقل 4200 مسافر

وتسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران غدا، 38 رحلة جوية إلى: دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أربيل، باريس، روما، لندن، البحرين، و6 رحلات داخلية إلى: شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوي، تنقل أكثر من 4200 راكب من جنسيات مختلفة.