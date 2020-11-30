"الإسكان" تطرح 81 وحدة صناعية بالمجمعات الصناعية بالعاشر من رمضان غدا

تطرح غدا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنه تم طرح 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج) بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

الإسكان تطرح 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان غدا

وكان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أكد أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة عبارة عن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية)، مشيراً إلى أن كراسات الشروط يتم سحبها من مقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتقديم المستندات خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1/12/2020، وحتى الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز.

كان السفير الياباني لدى مصر "ماساكى نوكى"، بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة، للإطلاع على معدلات التنمية الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث استقبله المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والكابتن محمد رشوان، لاعب رياضة "الجودو" الدولى السابق، ومسئولو جهاز المدينة.

وتجول سفير اليابان، بالمشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها منطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحى، والمنطقة الترفيهية، واستمع إلى شرحٍ واف حول المشروعات المختلفة بالمدينة، وحرص على التقاط الصور التذكارية بالمدينة، كما شارك السفير الياباني فى جلسة بـ" خيمة عربية"، مع مسئولى جهاز المدينة.

السفير الياباني بالقاهرة يشيد بأداء العاملين بجهاز مدينة العلمين الجديدة

وكان السفير الياباني أشاد في كلمته التذكارية في سجل الزيارات للمدينة، بالجهود المبذولة بالمدينة الناشئة، وأبدى فخره وامتنانه بحركة التنمية الواعدة بها، وكذا حفاوة الاستقبال والكرم العربى الأصيل، مؤكداً على زيادة أُطر التعاون بين مصر واليابان في المجالات المختلفة.

رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة يهدي درع المدينة للسفير الياباني بالقاهرة

وكان المهندس أسامة عبدالغنى، أهدى إلى السفير الياباني "درع المدينة"، مقدماً الشكر على زيارته للمدينة، وعلى التعاون المستمر بين دولتى مصر واليابان، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ 15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بمنطقة الأبراج الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، من المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً خلال العام المقبل 2021، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال الأساسات لـ3 أبراج أخرى، مضيفا أن المنطقة الترفيهية، تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المحال التجارية.