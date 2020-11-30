تطهير ديوان محافظة المنوفية بعد إصابة المحافظ بكورونا

أكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المنوفية، تطهير وتعقيم مبني الديوان العام بشكل كامل، عقب الإعلان عن إصابة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، و4 من العاملين بديوان عام المحافظة، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات العامة. .

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن ديوان عام المحافظة يشهد تشديدات قوية فيما يخص الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة، والتباعد الإجتماعي بين الموظفيين والمواطنين .

وأوضح المصدر، أن قرار محافظ المنوفية بتخفيض العمالة داخل الديوان العام وجميع المصالح الحكومية صدر قبل عدة أيام، ما ساعد بشكل كبير علي تنفيذ تلك الإجراءات بشكل أفضل، مؤكدا أن الوضع في ديوان عام المحافظة يسير بشكل طبيعي بدون معوقات.

وأكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أنه أجري المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وظهرت النتيجة سلبية، موضحا أنه يمارس مهام عمله بمكتبه في ديوان عام المحافظة، وأكد سير العمل بشكل طبيعي لانجاز مصالح المواطنين .

وأضاف نائب محافظ المنوفية، أنه تم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وارتداء الكمامة لكافة العاملين، بالإضاقة إلى تخفيض عدد العمالة في جميع المصالح الحكومية بما فيها الديوان العام للمحافظة .

وطمأن "موسي" الجميع، علي صحة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكدا استقرار حالته الصحية واستمراره في تأديه مهام عمله من داخل العزل الصحي باستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم، لافتًا إلى خضوعه للعلاج وفق برتوكول وزارة الصحة وسط متابعة الأطباء بمستشفي حميات شبين الكوم .

وأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس، إثر مخالطته لعدد من الموظفيين بمكتبه بديوان عام محافظة المنوفية، لافتًا إلى عزله باستراحة مدينة شبين الكوم، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة وحالته الصحية مستقرة.