ضبط 20 كيلوجراما من مخدر الأستروكس داخل طرود بريدية واردة من الصين

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، محاولة تهريب كمية من الحشيش الصناعى (الاستروكس) المخدر، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك «الدي إتش إل»، برئاسة فريدة سليم، مدير الجمرك، وبناءً على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات، بالاشتباه فى مشمول 2 من الطرود البريدية الواردة من الصين، بالبوليصة رقم 668153060 باسم شركة "M P"، والصنف ألوان سطحية بوزن 53 كيلو جراما "قائم".

تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الطرد

تم تشكيل لجنة جمركية من السادة إيهاب خليفة مدير الحركة، ومحمد صلاح مدير التعريفة، وتامر أحمد مأمور الحركة لمعاينة الطرد الأول، فتبين وجود 30 كيساً بها بودرة بنية اللون، ولم يكن محل اشتباه، وبفتح الطرد الثانى تبين وجود 20 كيساً بها بودرة صفراء اللون، وتم الاشتباه فى كونها المادة الفعالة للحشيش الصناعى (الاستروكس) المخدرة.

عرض المشمول على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى

وتم عرض المشمول على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، فأفادت بأنه يوجد 20 كيلو جراماً من المادة الفعالة للحشيش الصناعى (الاستروكس) المخدرة.

قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين جنيه

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين جنيه، وقررت هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 58 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.