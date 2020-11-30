نتائج إعادة المرحلة الأولى:"مستقبل وطن" يتصدر بـ58 مقعداً والمستقلون يفوزون بـ27 و"النور" يخطف 7 مقاعد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بنسبة مشاركة 20.01%، وتنافس خلالها المرشحون على 110 مقاعد، وجاء فى الصدارة حزب مستقبل وطن، ثم المستقلون، وحزب الشعب الجمهورى.

"لاشين": نسبة المشاركة 20.1%.. وطبقنا معايير النزاهة والشفافية.. والأصوات الصحيحة 4728300 والباطلة 322704 أصوات

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان صحفى، أن عدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين فى 13 محافظة أجريت بها جولة الإعادة يبلغ 25 مليوناً و239 ألفاً و393 ناخباً، وعدد من أدلوا بأصواتهم فى الجولة 5 ملايين و51 ألفاً و4 أصوات بنسبة مشاركة 20.01%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4728300 صوت، والباطلة 322704 أصوات‪.

وأكد «لاشين» أن الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية فى جولة الإعادة واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الهيئة فصلت فى جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلماً على عمليتى الاقتراع والفرز، واتبعت فى ذلك حياد القاضى وتجرده، وأخطرت المتظلمين وفقاً للقانون، كما تم إضافة أصوات المصريين بالخارج التى تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق فى الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، ومراجعة ما حصل عليه كل مرشح فى هذه الجولة.

وخلال جولة الإعادة تنافس المترشحون على 110 مقاعد؛ حصل حزب مستقبل وطن على 58 مقعداً والشعب الجمهورى على 11 مقعداً والمستقلون 27 مقعداً والنور 7 مقاعد والوفد مقعد وحيد وحزب حماة الوطن 4 مقاعد والحرية مقعدين.

ووصل إجمالى ما حصلت عليه الأحزاب فى المرحلة الأولى على المقاعد الفردية والتى يصل عددها إلى 141 مقعداً بعد تأجيل مقعد دائرة دير مواس كالتالى: مستقبل وطن 83 مقعداً والشعب الجمهورى 15 مقعداً والمستقلون 30 مقعداً والنور 7 مقاعد وحماة الوطن 4 مقاعد والحرية مقعدان والوفد مقعد وحيد.

وفى الجيزة، جرت الإعادة فى دائرة واحدة هى دائرة البدرشين، وفاز بمقعدى الدائرة عماد الدين عبدالتواب الدرجلى، مستقبل وطن، وحازم جودة «مستقل».

وأعلنت الهيئة رسمياً نتائج الدوائر الخمس العامة فى الإسكندرية بفوز كل من أبوالعباس تركى، وفى «الرمل» فاز كل من عمر الغنيمى «مستقل»، وأحمد عبدالمجيد «مستقبل وطن»، وعلى الدسوقى «مستقبل وطن» وفى دائرة «سيدى جابر» فاز مجدى الوليلى وأحمد المصرى بمقعدى الدائرة، وفى الدائرة الرابعة «محرم بك» فاز محمد جبريل «مستقبل وطن» ومحمود قاسم «مستقبل وطن» بمقعدى الدائرة.

وفى الفيوم، احتفظ 3 نواب بمقاعدهم فيما خسر 3 نواب آخرون، ففى دائرة إطسا فاز نائبان بالمقعدين بينما خسر نائب آخر، فقد فاز كامل فيصل، عضو مجلس النواب ومرشح حزب «مستقبل وطن»، وكمال أبوجليل، مرشح «مستقبل وطن»

وفى أسيوط، حصد حزب «مستقبل وطن» ١٠ مقاعد من ١٢ مقعداً، هى إجمالى مقاعد المحافظة الفردى، مقابل مقعدين للمستقلين، أحدهما كان متحالفاً مع الحزب وهو العقيد علاء خيرالله.

وفى مطروح، فاز جمال عبدالله قاسم رسلان، وشهرته جمال الشورى، بالمقعد الذى جرت عليه الإعادة بدائرة مطروح والحمام.

وفى بنى سويف، أسفرت النتائج عن خسارة عضوى مجلس النواب عبدالرحمن برعى، مرشح «حزب حماة الوطن»، وعصام خلاف، مرشح «مستقبل وطن»، وفاز النائبان حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب عبدالحكيم مسعود، مرشح حزب النور، وحصل «مستقبل وطن» على 3 مقاعد، بينما حصل حزب الشعب الجمهورى على مقعدين، فيما نجح مرشح حزب النور ومستقلان فى الحصول على 3 مقاعد.

وفى الأقصر، أعلنت اللجنة العامة فوز المرشح بهاء الدين أبوالحمد عثمان، عن دائرة قسم الأقصر، وبهجت الصن، عن دائرة القرنة - أرمنت، وباهى أمين مسعود، ممثلاً عن دائرة مركز إسنا.

وفى سوهاج، حصد «مستقبل وطن» 7 مقاعد، يليه حزب الشعب الجمهورى الذى فاز بمقعدين، وحزب حماة الوطن بمقعد واحد، و4 مقاعد للمستقلين.

وفى دوائر قنا، حصل «مستقبل وطن» على 4 مقاعد فى نجع حمادى وبندر قنا وقوص.

وفى محافظة المنيا خرج 4 نواب، من بين 10 خاضوا الجولة الثانية، ليرتفع بذلك عدد النواب الذين خرجوا فى جولتى المرحلة الأولى إلى 12 نائباً فى المنيا منهم 8 فى الجولة الأولى، و4 خرجوا فى الجولة الثانية.

وحافظ 6 نواب على مقاعدهم فى جولة الإعادة بحصولهم على أعلى الأصوات وهم: عثمان المنتصر فى دائرة بندر ومركز المنيا، إيهاب عبدالعظيم فى دائرة مغاغة، محمد أبوزيد ورياض عبدالستار فى دائرة ملوى، مجدى ملك وتوحيد عامر فى دائرة سمالوط ومطاى.

وحصل حزب مستقبل وطن على 9 مقاعد فى الدوائر الخمس، يليه حزب الشعب الجمهورى، الذى حصل على مقعدين فى دائرة مغاغة وبنى مزار والعدوة، فيما خرجت أحزاب المصرى الديمقراطى وحماة الوطن والإصلاح والتنمية بدون مقاعد، وفاز 3 مستقلين منهم واحد فى دائرة ملوى، واثنان فى دائرة أبوقرقاص، من بين 10 خاضوا جولة الإعادة.

وأعلنت الهيئة نتائج جولة الإعادة بمحافظة البحيرة؛ ففى دمنهور فاز عبدالرؤوف الطنيخى على والنائبة سناء أنور برغش وعادل حماد، وفى كفر الدوار فاز أحمد حمدى شرشوح ومحمود عادل شعلان على وسحر معتوق، وفى أبوحمص فاز بالمقعدين أحمد عبده عرجاوى، مرشح حزب النور، وأسامة أنور المصرى، وفى أبوالمطامير فاز بمقعدى الدائرة خالد أبوخطيب ومرشح مستقبل وطن حمدى أبوخشيم، بينما خرج من المنافسة النائب الحالى عطية مسعود، وفى كوم حمادة فاز عاصم عبدالعزيز مرشد ونائب الغلابة أحمد حلمى الشيشينى.