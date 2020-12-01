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محمود مسلم

نموذج محاكاة للانتخابات البرلمانية بمدرسة المروة جنوبي سيناء

كتب:

حماده الشوادفي
11:49 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
نموذد المحاكاة للانتخابات

نموذد المحاكاة للانتخابات

نظمت مدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات، بإدارة الطور التعليمية، جنوبي سيناء، اليوم الثلاثاء، نموذج محاكاة للانتخابات البرلمانية، بهدف ربط الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالأحداث التي تدور في المجتمع المصري.

وقام بمحاكاة النموذج الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، تحت رعاية محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور، وإشراف سعيد الغرباوي، مدير المدرسة.

وقال سعيد الغرباوي، مدير المدرسة، إن الأطفال برعوا في تمثيل نموذج المحاكاة، بداية من المرشحين الذين قاموا بعمل دعاية خاصة بهم، ومحاولة كل مرشح لاستقطاب أكبر عدد من الناخبين لصالحه، إضافة إلى الدور الذي قام به الأطفال لتأمين مقرات اللجان الانتخابية، والنظام الذي اتبع داخل اللجان، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، سواء داخل أو خارج اللجان.

وأوضح مدير المدرسة، أن نموذج المحاكاة كان له مدلول إيجابي لتنمية قدرة الأطفال على التعبير عن آراءهم بحرية دون توجيه، ومعايشة الواقع من حولهم، وربطهم بالأحداث التي تدور في المجتمع، وكيفية التعايش مع الأحداث في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن نموذج المحاكاة جرى في جو من المرح وحرص جميع الأطفال على المشاركة فيه، مقدما الشكر لمعلمات رياض الأطفال على مجهوداتهم لتنمية قدرات الأطفال في المجالات العلمية وبناء شخصية الطفل.

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