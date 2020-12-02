في اليوم الأول لقرار غلق المحال: ضبط 250 شيشة وغلق 3 مقاهٍ بالقليوبية

شدّد محافظ القليوبية على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بقرارات الغلق في مواعيدها للحد من انتشار الفيروس في ظل ارتفاع أعداد الإصابة.

وقال المحافظ في تصريح له، اليوم، إنه يتابع لحظة بلحظة مع جميع الأجهزة الأمنية ورؤساء المدن تطبيق قرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة في أول أيام تطبيقه والمقرر غلق المحال من الساعة الـ10 مساءً، تنفيذًا لتعليمات الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طوال أيام الأسبوع بما فيها يوما الجمعة والسبت، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجرى "الهجان" جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة رافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وتم المرور على المحلات وتحرير 12 محضرا لمحلات مخالفة لقرار الغلق من بينها صالونات حلاقة، كما تم غلق 3 مقاهٍ حيث تم ضبط ما يقرب من 250 شيشة ومصادرتها بالإضافة إلى التحفظ على 300 كرسي.

ووجّه المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددا على تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بكل حزم، والالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

جديرالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء، ينص على أن مواعيد فتح المحال التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشرة مساء (شتاء).

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفاً) والساعة الثانية عشرة منتصف الليل (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفاً وشتاء.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

وتستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.