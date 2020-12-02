بقيمة 36 مليون جنيه.. ضبط أدوية فاسدة ومجهولة المصدر في حملة بالمنوفية

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيش علي الصيدليات ومخازن الأدوية، بإشراف الدكتور ناصر أبو حسين، مدير عام إدارة الصيدلة، وبرئاسة الدكتور هاني شمس الدين، مدير التفتيش الصيدلي.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 3910 علبة أبيفاسي، و78 علبة كمامات مجهولة المصدر بشقة غير مرخصة تابعة لمخزن مصر بشبين الكوم، بالمخالفة لقانون الصيدلية رقم 127 لسنة 1955 بقيمة مالية تقديرية 33 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

كما تمكنت الحملة من ضبطت 65 عبوة أدوية منتهية الصلاحية معروضة ومعدة للبيع بمخزن نيوفارم بشبين الكوم، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 بقيمة مالية تقديرية 3400 جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة كافة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

على صعيد متصل، كرمت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم، الفريق الوقائي بمديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور محمد العسكرى، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة عبير نشأت، مدير إدارة الترصد بالمديرية.

جاء ذلك في أثناء الاجتماع السنوي عن المجهودات المبذولة والمستمرة في أعمال الترصد، وترصد أمراض الجهاز العصبي الحاد، التي ساهمت في تطوير ورفع كفاءة البرنامج بقطاع الطب الوقائي؛ إذ حصلت محافظة المنوفية على المركز الأول في تنشيط ترصد واكتشاف وتقصي حالات أمراض الالتهاب السحائي والالتهاب بالمخ.